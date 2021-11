https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ariel Basteiro Polémica por la participación del embajador argentino en Bolivia en una marcha con Evo Morales

El embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, participó este jueves de una movilización con el ex presidente de Bolivia Evo Morales y afirmó que "siempre es muy bueno ganar la calle" para "defender al pueblo".



"Siempre es muy bueno estar en la calle, ganar la calle, salir a defender al pueblo estando en la calle. Por eso hoy estamos acá en la ruta", resaltó el embajador argentino durante una marcha encabezada por Morales.



Luego de las polémicas declaraciones del embajador Rafael Bielsa en Chile, quien fue acusado de interferir en los asuntos internos de ese país, Basteiro fue el único funcionario extranjero que participó en la marcha organizada por el MAS para denunciar un intento de desestabilización contra el gobierno de Luis Arce.

"Es un compromiso de honor estar hoy aquí con ustedes marchando, apoyando esta marcha por la Patria, por la defensa de la democracia, por la defensa de los valores que llevaron a Evo Morales en el 2005 al Gobierno y todo el proceso de cambio que se vive en Bolivia desde el 2005", subrayó.



En ese marco, el diplomático argentino advirtió: "Evo (Morales) no está solo, ´Lucho´ (Luis Arce) no está solo, Bolivia no está sola. Estamos los demás países de Latinoamérica para acompañar y seguir bregando por la patria grande como hace un año atrás".



"Cuando Evo estaba en Buenos Aires y nos veíamos seguido organizábamos la posibilidad de recuperar la democracia en Bolivia", relató durante un encendido discurso.



En esa línea, Basteiro continuó: "Esa democracia se recuperó en gran parte por todos ustedes, por la lucha que todos ustedes dieron, por todas las movilizaciones".



"Hoy estamos acá en la ruta y el domingo vamos a entrar también ya en La Paz para mostrarle a todo Bolivia, a toda Latinoamérica, a todo el mundo, que hay un pueblo movilizado en defensa de la democracia", enfatizó.



Por último, el diplomático argentino advirtió: "Por más que a veces la derecha quiera avanzarnos, vamos a estar para defender los valores que nos llevaron a tener un Gobierno como el de Lucho hoy, como el Alberto Fernández también en Argentina, como el de (Pedro) Castillo en Perú. Vamos a ver ahora qué pasa con Chile".



Vamos a esperar que también el compañero Lula (Da Silva) vuelva a gobernar Brasil, y con todo esto obviamente volver a generar la patria grande, el proyecto de patria grande que tuvimos entonces hasta hace tan poco", sentenció finalmente.