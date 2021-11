Rosario une el Autódromo con el Bosque de los Constituyentes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 26.11.2021 - Última actualización - 10:44

10:42

Este sábado 27 de noviembre, a partir de las 10, habrá recorridos guiados, pista recreativa, experiencias ambientales, ferias, bicicleteadas y muchos juegos en ambos predios.

Bajo el nombre Crucemos el Puente, uniendo el Autódromo y el Bosque de los Constituyentes, la Municipalidad de Rosario prepara una jornada llena de actividades recreativas, deportivas, lúdicas y de salud. Este sábado 27 de noviembre a partir de las 10, ambos predios abrirán sus puertas para que los rosarinos y rosarinas puedan disfrutar de los pulmones verdes más grandes de la ciudad. A las 11:30 las actividades confluirán en una caminata que cruzará el puente que los une y se realizará una plantación de árboles.

Dentro de las actividades habrá recorridos guiados, pistas recreativas, experiencias ambientales, clases de gimnasia, ferias, exposición de motos y autos antiguos, bicicleteadas y muchos juegos en ambos predios. Todas son gratuitas y se suspenden por lluvia.

A la propuesta se sumarán vecinos y vecinas del barrio que llegarán en bicicleta desde el Polideportivo 7 de Septiembre y desde el recorrido de Turista en mi Ciudad, que plantea una visita por los lugares emblemáticos de la zona.

Cabe destacar que también habrá un puesto de vacunación contra el covid-19, de 8 a 12. Podrán vacunarse mayores de 18 años que no tengan iniciados esquemas de vacunación o que recibieron el turno para 3ª dosis y no pudieron ir; adolescentes de 12 a 17 años que no iniciaron sus esquemas, y/o niños y niñas de 3 a 11, que recibieron el turno y no pudieron asistir al mismo.

Las actividades concluirán en el Portón 1 (Jorge Newbery y García del Cossio), a las 11.30, donde empezará la caminata hacia el cruce del puente, que une los dos predios, para que los vecinos y vecinas disfruten de los paisajes naturales de nuestra ciudad.

A las 12.30, para realizar un cierre simbólico, se desarrollará un breve acto con la lectura de la Declaración del Día Internacional de la Ciudad Educadora. Acto seguido, se invitará a los y las asistentes a realizar una plantación de árboles.

Acupuntura ciudadana

Las actividades pensadas en el Autódromo Municipal responden a diferentes espacios de diálogo y cercanía que se construyeron desde el Distrito Noroeste, en el marco del Laboratorio de Acupuntura Ciudadana (LAC) junto a vecinos, vecinas e instituciones del Noroeste para resignificar el espacio y las instalaciones del Autódromo para el disfrute de todos y todas.

Este laboratorio es un espacio de colaboración entre las vecinas, vecinos y el Estado Municipal que funciona en forma descentralizada desde los Centros Municipales de Distrito, como espacio socio-cultural en donde se impulsa la participación de los vecinos en la producción de diagnósticos y de propuestas y soluciones a pequeña escala y altamente focalizadas para la construcción de una ciudad resiliente.

Centro de Acción Climática

Las propuestas dentro del Bosque de los Constituyentes se realizarán en el nuevo Centro de Acción Climática (Los Glaciares y Tarragona), un espacio construido de forma sustentable para brindar capacitaciones a docentes, instituciones y vecinos y vecinas; realizar actividades lúdicas para niños y niñas y organizar diferentes tipos de experiencias con proyectos para todas las edades. Se trata de un hito en la Educación Ambiental, y está en sintonía con el Plan de Acción Climática Rosario 2030.