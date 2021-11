https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 28.11.2021 - Última actualización - 10:15

9:13

Santa Fe cuenta ahora un libro y un corto animado para que los menores conozcan la historia de la Madre de Guadalupe. Se trata de un trabajo conjunto entre la Basílica de Guadalupe y la Universidad Católica de Santa Fe.

"Presencia de amor" La devoción santafesina a la Virgen de Guadalupe en dibujos para niños Santa Fe cuenta ahora un libro y un corto animado para que los menores conozcan la historia de la Madre de Guadalupe. Se trata de un trabajo conjunto entre la Basílica de Guadalupe y la Universidad Católica de Santa Fe. Santa Fe cuenta ahora un libro y un corto animado para que los menores conozcan la historia de la Madre de Guadalupe. Se trata de un trabajo conjunto entre la Basílica de Guadalupe y la Universidad Católica de Santa Fe.

"La Virgen de Guadalupe en Santa Fe, una presencia de amor" es el título del libro y el corto animado coproducido por la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe y la Universidad Católica de Santa Fe. Bajo la coordinación del padre Olidio Panigo, párroco Rector de la Basílica, ambas producciones cuentan la historia de la devoción de la comunidad santafesina por la Virgen, cerrando un ciclo de trabajo e investigación que incluyó la digitalización de las cintas de la coronación, a principios de este año. El video puede verse en el canal de la UCSF www.youtube.com/UCSFtv y el libro se adquiere en la Basílica.

Bajo la dirección y producción de la Lic. Laura Parra, la Lic. Milagros Vigil, directora de las carreras de Comunicación de la UCSF, es otra de las productoras y quien tuvo a su cargo la realización del guion audiovisual, a partir la adaptación de la historia que realizó María del Carmen Villaverde de Nessier.

Los dibujos son obra del arquitecto Hugo Lazzarini, con música original compuesta por Diego Soldi, la voz en off del relato a cargo de Mariano Rubiolo. La edición, animación y posproducción del corto animado estuvo a cargo del Complejo Multimedial de la UCSF, bajo la dirección del Mgter. Danilo Mettini, y el trabajo de Andrés Francia y Cristian Esparza.

El rector de la UCSF, Mgter. Lic. Eugenio Martín De Palma manifestó sobre el trabajo: "Es un aporte que como Universidad Católica de Santa Fe ofrecemos humildemente al servicio de la Iglesia y de toda la comunidad, para visibilizar nuestra fe y nuestra devoción a María de Guadalupe. Como santafesinos, como católicos, como parte de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Vera Cruz, nos sentimos orgullosos de encarnar este mensaje de esperanza, de fe, de amor".

Respecto a las ilustraciones que conforman la historia tanto del libro como del video, Lazzarini comentó que procuró cuidar cada detalle histórico, velando a su vez por una representación fidedigna de los personajes. Con palabras de agradecimiento, reconoció: "Nada de esto habría salido si no fuera por la gracia del Señor que nos otorgó algunas condiciones y méritos para llegar a hacerlo".

El padre Panigo, rector de la Basílica explicó: "Normalmente son los laicos, los vecinos, los amigos, los que sugieren: ¿por qué no le vas a pedir a la Virgen de Guadalupe? Esa es la devoción popular. Aquel que quiera encontrarle una explicación no la va a encontrar, porque esto no se explica: esto se vive y se transmite. Y eso es lo que queremos hacer con esta producción, transmitir desde el amor a la Virgen, la devoción a nuestra Madre".

Foto: Gentileza

La presentación de las obras tuvo lugar en la propia Basílica y contó con la participación de feligreses, grupos de catequesis, niños y niñas, familias de la parroquia y miembros de la comunidad de la UCSF. La conducción estuvo a cargo de Silvina Ciam.

Recuperar la historia y cultura santafesina

El trabajo de producción comenzó seis años atrás, cuando el rector de la Basílica presentó su inquietud y convocó a Laura Parra, comunicadora y periodista, para hacerse cargo de la investigación y elaboración del documental que sentó las sólidas bases de lo que vendría después.

"La Basílica recibía un gran afluente de turistas y no teníamos contada nuestra historia. Pero para recopilar la de la Virgen de Guadalupe, que empieza a fines del siglo XVII y principios del XVIII, hubo que hacer antes una investigación que duró casi cuatro años. Así fue surgiendo el guion del primer documental", contó la Lic. Parra.

En este recorrido, Laura agradeció a un gran número de "personas que se fueron acercando a colaborar, y lo hicieron ad honorem, por devoción a la Virgen, por recuperar nuestra historia y parte de nuestra cultura". El documental salió en el 2019 y puede verse en la página de Facebook de la Basílica.

El segundo trabajo que se hizo fue recuperar seis cintas que habían sido encontradas en el sótano de la sacristía de Guadalupe, que registran la coronación de la Virgen realizada el 22 de abril de 1928. La tercera etapa fue la producción orientada a los niños.

Hoy la ciudad de Santa Fe ya puede contar la historia de su Madre de Guadalupe, que tantos fieles y turistas visitan movidos por la fe, la devoción, o también por el consejo de algún amigo. En este sentido, el arzobispo de Santa Fe de la Vera Cruz, Mons. Alfredo Fenoy, hizo llegar su cálido mensaje a todos los fieles congregados: "Quiero unirme a ustedes en espíritu de acción de gracias por esta obra que manifiesta la riqueza espiritual y devoción a Nuestra Inmaculada Madre de Guadalupe. Doy gracias a Dios por este regalo a la Arquidiócesis que tanto bien le significará a muchos feligreses y comunidades. Doy gracias también, por el trabajo desinteresado y generoso de todos aquellos que han puesto de sus talentos para que el libro y el video se hagan posible".

Un trabajo artesanal

El Arq. Lazzarini confesó que lo más desafiante fue "hacer un texto con ilustraciones, y un corto para que los niños lo puedan leer con facilidad, que les resulte atractivo y puedan recorrer a través de imágenes esta historia. Nos ha supuesto un trabajo de meses, con altibajos y correcciones. Así llegamos a esta instancia tan gratificante".

Al describir su tarea, el arquitecto explicó que plasmaron los documentos e imágenes disponibles en dibujos caricaturescos, hechos con un trazo continuo. "Intentamos plasmar la técnica empleada por los niños, apenas coloreada con lápices acuarelables. Buscamos cómo podría ser más atractiva para que esta historia les resulte cercana, y conozcan los orígenes de esta Virgencita", remarcó.

Por su parte, la Lic. Milagros Vigil, quien estuvo al frente del guion audiovisual, destacó que "este proyecto era una oportunidad de hacer algo por María, para dar a conocer su historia que es muy particular porque no hay ninguna aparición o atribución de dones como en la mayoría de las advocaciones marianas, sino que realmente es consecuencia de un acto de fe muy grande de la comunidad santafesina en su Madre".