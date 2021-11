Jubilaciones aumentarán un 12,11% en diciembre

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Acumularán 52,7% en el año, apenas por encima de la inflación.

El mes que se avecina tiene una buena noticia para los pasivos nacionales. Es que aumentarán las jubilaciones para más de 16 millones de beneficiarios previsionales y de otras prestaciones sociales.

Las jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales aumentarán 12,11% en diciembre, el cuarto incremento del año para esos sectores, que acumularán un alza de 52,7% en 2021, por encima de la inflación proyectada para el período.

Así, el haber mínimo para los jubilados nacionales será de $ 29.062, un 107% más que lo percibido en 2019, según la comunicación oficial.

Esta mejora se desprende del nuevo dato del índice salarial y de remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte) de septiembre, según el cual los salarios aumentaron 4% en promedio. Esa variación se usa para calcular el aumento de los haberes de diciembre, junto con la dinámica de los recursos de la Anses.

De esta forma, según la fórmula de movilidad jubilatoria vigente los haberes de más de 16 millones de beneficiarios de jubilaciones, pensiones y beneficiarios de otras prestaciones sociales recibirán un aumento del 12,11% en diciembre y en el año llegará a 52,7%, lo que implicará un incremento real de los ingresos para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, según destacó el organismo previsional.

"Desde que asumimos dijimos que íbamos a trabajar todos los días para que las jubiladas y jubilados le ganen a la inflación. Y hoy estamos muy contentos de comprobar, tal como lo aseguramos cuando se discutía la ley, que la nueva fórmula es mucho mejor que la que había sancionado el gobierno de Macri", dijo la titular de Anses, Fernanda Raverta.

Con este incremento el haber mínimo se duplicará respecto a 2019, al pasar de $ 14.068 a $ 29.062, lo que representa una suba de 107%, lo mismo ocurre con las asignaciones.

"Sabemos que aún falta mucho para seguir recuperando y mejorando la calidad de vida de las y los jubilados, pero también sabemos que es por este camino que lo vamos a conseguir", subrayó la directora ejecutiva del organismo previsional.

Como se recordará, la ley de movilidad previsional sancionada a fines de 2020 cambió la fórmula para la actualización de los montos de las jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares (AUH, AUE) y pensiones no contributivas que, desde entonces, se otorgan en función de la evolución del índice salarial, así como también del Ripte y los recursos de la Anses.

También a partir de diciembre de 2021, las Asignaciones Universal por Hijo, familiares y por Embarazo aumentarán a $ 5.677, monto que dos años atrás era de $ 2.746.

En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor alcanzará los $ 23.249 y la pensión por invalidez los $ 20.343.

En total, el nuevo incremento alcanzará a más de 7,1 millones de jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas, y a casi 9 millones de niños, niñas y adolescentes (4,4 millones mediante la Asignación Universal por Hijo, y 4,3 millones por las Asignaciones Familiares).

También impactará en las asignaciones por Embarazo y prenatal, nacimiento, adopción, matrimonio y asignaciones por cónyuge.

Prepagas aumentarán un 12%

Las empresas de medicina prepaga concretarán en diciembre un nuevo aumento: será del 12%, que se suma a los seis ya otorgados.

Según Jorge Piva, director general de una compañía de medicina privada, de ese modo, el aumento interanual hacia diciembre será del 60,6%. En cambio, señaló el empresario, si se toma el "año paritario" (el que va de mayo a mayo y utilizan las compañías para hacer ajustes de costos) el aumento será de un 52% desde mayo hasta diciembre de este año.

Piva afirmó que las prepagas enfrentan altos costos por medicamentos (dijo que subieron un 85% en lo que va del año) y una importante carga impositiva. De acuerdo con el empresario, el sistema de salud privado funciona como el de la educación privada, "subsidiarios del Estado", por lo que debería tener algún tipo de incentivo fiscal.

"Hoy las empresas de medicina prepaga están operativamente en rojo y con una proyección de ese rojo como algo estructural. Estamos planteando una disminución de la carga impositiva y una distribución de la carga de ciertos costos, que no deban ser una contribución total del sistema de salud privado. Si no, finalmente, eso va a la cuota, y el afiliado no la puede pagar", resumió.

Menos subsidio para tarifas

En las últimas semanas, el Gobierno comenzó a acelerar sus planes para implementar las primeras medidas de segmentación de las tarifas de la energía -para los servicios de electricidad y gas- a partir de 2022.

Los cambios comenzarían en una primera etapa para los sectores de más altos ingresos, que son los que estiman que pueden pagar el valor real de la tarifa plena.

"La energía hoy está subsidiada para todo el mundo. Hay sectores que tienen que estar cubiertos y otros sectores que pueden hacer frente a las tarifas. En el medio, hay que hacer un trabajo más fino porque hay muchas particularidades. Es una zona más gris", explicó el secretario de Energía, Darío Martínez.

Martínez señaló que la decisión del Gobierno es que el año próximo los aumentos en las tarifas estén atados a la evolución de los salarios y no de la inflación. "Las tarifas no pueden evolucionar por encima de los salarios", remarcó.

Prorrogan beneficios a monotributistas

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) decidió prolongar una serie de beneficios destinados a facilitar y agilizar distintos trámites que deben cumplimentar los contribuyentes. La decisión se hará oficial mañana cuando se publique la extensión de tres resoluciones generales, que entraron en vigencia el año pasado en el marco de la compleja situación sanitaria.

El detalle de los beneficios es el siguiente:

Exclusiones monotributo: la Resolución General número 5108 suspende hasta el 3 de enero de 2022 las exclusiones de oficio de monotributistas. Además se establece que ningún monotributista será dado de baja del régimen por falta de pago en diciembre de 2021.

Presentaciones Digitales: la Resolución General número 5105 extiende hasta el 31 de diciembre la obligatoriedad del uso de la plataforma que permite a los contribuyentes realizar gestiones online sin necesidad de concurrir a una dependencia. Hay más de 90 trámites disponibles.

El servicio ofrece la posibilidad de iniciar un nuevo trámite, completar la información de uno anterior, visualizar su estado, cancelarlo o guardar una copia de respaldo, entre otras opciones.

Inclusive permite a los ciudadanos acreditar la condición de apoderados o representantes legales de empresas. Para utilizar el servicio es necesario contar con clave fiscal y Domicilio Fiscal Electrónico, registrado y confirmado.

Datos Biométricos: hasta el 31 de diciembre del presente año se renueva la vigencia de la excepción de registrar los datos biométricos. De esta forma, los ciudadanos no deben concurrir a las dependencias para registrar su foto, firma y huella dactilar.

Planes de Facilidades: la Resolución General Nº 5106 extiende los beneficios en las condiciones de los planes permanentes de pagos para quienes desarrollan actividades críticas.

La normativa, que busca asistir a las empresas afectadas por la pandemia, suspende hasta el 31 de enero de 2022 el requisito que establece que las cuotas mensuales de los planes no pueden superar el 25 por ciento del promedio de ingresos mensuales de cada contribuyente.