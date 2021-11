Lionel Messi ganó el Balón de Oro a mejor jugador del mundo durante la temporada 2021

Lionel Messi obtuvo este lunes su séptimo Balón de Oro en la ceremonia organizada por France Football en la ciudad de París que escribió un nuevo capítulo en su rica historia y trayectoria.

La Pulga, en la compulsa con el polaco Robert Lewandowski, era el máximo favorito para quedarse con el galardón que ya ganó en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019.

El actual delantero de París Saint Germain de Francia es el más ganador por encima del portugués Cristiano Ronaldo, elegido en cinco ocasiones (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017).

El capitán del seleccionado argentino fue el mejor en la lista de los 30 elegidos por France Football: Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Mohamed Salah, Jorginho, Lautaro Martínez, Luis Suárez, Neymar, César Azpilicueta, Pedri, Nicolò Barella, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Gerard Moreno, Gianluigi Donnarumma, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Rúben Dias, Bruno Fernandes, Phil Foden, Harry Kane, Mason Mount, Raheem Sterling, Erling Haaland, N'Golo Kanté, Kylian Mbappé, Simon Kjaer, Riyad Mahrez y Luka Modric.

When Luis Suarez gives the #ballondor to Messi! pic.twitter.com/uUHhMgtVfR