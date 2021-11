Análisis del voto en las elecciones ¿Cómo votaron los santafesinos de acuerdo con su geolocalización?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A partir de datos del Tribunal Electoral de Santa Fe, investigadores de la UNL analizaron el comportamiento del voto de la ciudadanía en las elecciones del 14 de noviembre comparados con los de las PASO, de acuerdo con su localización en los distintos barrios de la ciudad de Santa Fe.

“Las elecciones Primarias, Abiertas y Obligatorias (PASO) realizadas en septiembre pasado propinaron un triunfo al espacio “Juntos por el Cambio”, con una clara implantación territorial en las secciones electorales con condiciones de calidad de vida más favorable. Este comportamiento fue ratificado en las elecciones generales con modificaciones en las adhesiones del resto del abanico político, siendo los más notorios: a) la pérdida de votos del Frente de Todos, b) el ascenso del tercer al segundo puesto entre las PASO y las Generales del Frente Progresista Cívico y Social, y c) el incremento notorio entre ambas elecciones de la lista “Mejor” alcanzando casi 20.000 sufragios”, analizan Javier Gómez y Gustavo Peretti, docentes investigadores del Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL (FHUC-UNL) en el Informe Elecciones Generales Municipio de Santa Fe 2021, realizado con datos del Tribunal Electoral de Santa Fe sobre los resultados de las elecciones del 14 de noviembre.

En el trabajo, que es continuidad del análisis titulado Calidad de vida y preferencias electorales en el Municipio de Santa Fe, elaborado con datos del Tribunal Electoral de Santa Fe sobre los resultados de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para la categoría de concejales, aseguran además que si bien se registró en las generales una disminución de los votos blancos y nulos respecto a las PASO, se produjo un comportamiento muy diferente de los mismos según la calidad de vida de las secciones electorales.

El objetivo de ambos artículos fue indagar si las áreas urbanas definidas con diferente calidad de vida de la ciudad de Santa Fe manifiestan variaciones en cuanto a las preferencias de las opciones políticas en las últimas elecciones para la categoría de concejales. En base al índice de calidad de vida, los investigadores agruparon a las 18 seccionales electorales que constituyen el municipio capitalino en las siguientes áreas según su situación de calidad de vida: a) Más favorable -integrada por las seccionales mayoritariamente céntricas de “Primera”, “Tercera”, “Cuarta”, “Quinta” y “Once”-, b) Favorable –seccionales “Segunda”, “Novena”, “Séptima” y “Octava”-, c) Desfavorable –seccionales ubicadas en el oeste y norte, como ser: “Sexta”, “Décima”, “Subcomisaría Primera” y “Subcomisaría Séptima”-, d) Desfavorable –seccionales que se ubican en el oeste y en el este de la laguna Setúbal: “Subcomisaría Segunda”, “Subcomisaría Tercera”, “Alto Verde”, “La Guardia” y “Colastiné”.





Participación de la ciudadanía

Para los investigadores, varios aspectos ameritan un análisis luego del desarrollo del acto eleccionario del pasado domingo 14 de noviembre: “Un primer dato llamativo es la disparidad respecto de la participación de la ciudadanía en los comicios según las distintas secciones en que se subdivide electoralmente la jurisdicción municipal de Santa Fe. Los números del escrutinio provisorio señalan que la sección electoral “Tercera” (Candioti) es la que presenta la más alta concurrencia (75,27%) mientras que la “Sub-Comisaría Tercera (Piquete)” es la que muestra la menor (57,25%). La brecha de 18 puntos entre ambos extremos marca una importante diferencia y al mismo tiempo abre algunos interrogantes. Otras secciones con alta concurrencia fueron la “Cuarta” (Barrio Roma), “Quinta” (Sgto. Cabral), “Undécima” (Fomento 9 de Julio) y “Sub-Comisaría Séptima” (El Pozo), en todas ellas por encima del 70%. En tanto que otras secciones con baja participación relativa han sido la sección “Décima” (Las Flores), “Sub-Comisaría Segunda” (Santa Rosa de Lima) y “La Guardia”, en las cuales no se alcanzó el 60%”.





Incidencia de votos en blanco y nulos

Al analizar en conjunto la concurrencia al acto electoral y la influencia del voto en blanco y el voto nulo, Gómez y Peretti cuantificaron el porcentaje de votantes que eligió efectivamente una candidatura: “De este modo, así como en la sección “Tercera” el 71,80% de los electores se decantó por algunas de las preferencias ofrecidas, en “La Guardia” esa cifra sólo llegó al 47,82%. En efecto, en esta última sección, y asimismo en la sección “Sub-Comisaría Segunda” y “Sub-Comisaría Tercera”, los votos afirmativos no alcanzan al 50%”.

“Al agrupar las secciones electorales según la calidad de vida de sus habitantes, se constata que la participación se incrementa y los votos nulos y blancos disminuyen a medida que mejoran las condiciones de vida. En este sentido, mientras que las secciones electorales, ubicadas mayoritariamente en el centro de la ciudad, con calidad de vida más favorable la asistencia fue del 72,5% y el voto nulo y blanco de sólo el 4,1%; en las secciones electorales con calidad de vida más desfavorable, situadas de manera preferencial en el cordón oeste, la asistencia fue de apenas el 59% y la suma de los votos nulos y blancos ascienden al 7,8%”.





Comportamiento del voto en las distintas seccionales

"Las secciones Primera, Tercera, Cuarta, Quinta (Sgto. Cabral), Octava (Guadalupe), Novena (Los Hornos) y Colastiné muestran amplia heterogeneidad en el porcentaje de votos que obtienen los frentes electorales más votados. Es decir, se presenta notoria amplitud o diferencia entre el frente más votado (Juntos) y las restantes opciones. En cambio, las secciones Segunda, Sexta (Barranquitas), Séptima (Villa María Selva) y Décima (Las Flores) expresan mayor regularidad entre las preferencias. En las primeras tres secciones gana JxC y en la sección “Décima” gana el FPCyS, en todos los casos la brecha con el resto de las opciones es menos acentuada”, indican Peretti y Gómez. “En las restantes secciones electorales -Sub-Comisaría Primera (Centenario), Sub-Comisaría Segunda, Sub Comisaría Tercera (Piquete), Sub Comisaría Séptima (El Pozo), Alto Verde y La Guardia)- la principal característica es que el ganador no alcanza a marcar una amplia distancia o diferencia con el resto de las opciones. A su vez, son las secciones en las cuales la inasistencia a los comicios ha sido notoriamente mayor”.

Y continúan: “Al poner el foco de atención en los locales de votación, se observa que en casi las tres cuartas partes de estos JxC resulta ser la lista ganadora. Le sigue con un 20% el FPCyS y muy por detrás el FdT y UF con el 4% y 1,5% respectivamente. Además de la contundencia de estas cifras, merece una mención especial que se evidencia una contigüidad espacial de las listas ganadoras según los establecimientos de votación. En este sentido, el FPCyS triunfa en los locales emplazados en el noroeste de la ciudad, Alto Verde y La Guardia, el FdT en la Sub-Comisaría Segunda y el UF en Centenario. En casi la totalidad del resto del mapa, los locales le votación otorgan el triunfo a JxC”.

Listas más votadas

Al comparar las listas más votadas de la elección general del 14 de noviembre con respecto a las PASO, los investigadores constataron que JxC volvió a ser la opción más votada en las 11 secciones de las cuales había triunfado el 12 de setiembre, aunque en esta última oportunidad se le agrega la victoria en la “Comisaría Sub-7ma” (El Pozo). Por otra parte, de las restantes secciones en las cuales había ganado en las PASO el FdT, solo mantiene una (Sub-Comisaría 2da.). En las restantes se producen cambios, siendo UF quien gana en “Sub-Comisaría 1ra.” (Centenario) y el FPCyS en Las Flores, Alto Verde, La Guardia y en la Sub. Comisaría 3ra”.





Redistribución de votos

Un aspecto de interés para los investigadores radica en analizar cuál fue el cambio de preferencias que tuvieron los votantes que en las PASO escogieron una opción que no superó el piso legal para competir en la elección general y el comportamiento del voto en blanco y nulo.

“En la elección del pasado 14 de noviembre es posible que se hayan incorporado gran parte de los 18.626 votantes que optaron el 12 de setiembre por listas que no superaron el 1,5% del padrón electoral. Además, 19.276 de votos pasan de blancos o nulos a estar orientados a una lista y se registran 14.463 de nuevos votantes que se corresponden a nuevas incorporaciones al padrón electoral y mayoritariamente a personas que no concurrieron a votar en las PASO. Si a estas cifras, se le agregan 7.000 voluntades que corresponden a la merma sufrida por el FdT da como resultado un volumen de 60.000 votos que se redistribuyeron en la oferta electoral. Es decir, 3 de cada 10 votantes se corresponde a personas que: a) sufragaron en la elección general y no en las PASO, b) optaron por listas en las PASO que no compitieron en la General, c) modificaron en afirmativo el voto blanco o nulo y d) ex votantes del FdT”.

Para finalizar se preguntaron “cuáles fueron las opciones electorales que manifestaron mayores variaciones en sus adhesiones y si las mismas se plasman de manera homogénea en la geografía del municipio. Al respeto, Mejor y el FPCyS son las listas que mayor variación positiva evidencian, con un incremento a medida que las condiciones de vida de la población son cada vez más desfavorables. Cabe mencionar, además, que las importantes variaciones relativas se producen desde un piso electoral bajo obtenido en las PASO en comparación con el de JxC y el FdT”.