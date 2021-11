https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 30.11.2021 - Última actualización - 16:45

16:21

"Cualquier concejal que ingrese a la presidencia tendría que levantar la vara como hicimos con mi equipo de trabajo", remarcó la Presidenta del Concejo de Santo Tomé a días de dejar su banca.

Balance Gabriela Solano repasó sus cuatro años de gestión en el Concejo Municipal de Santo Tomé "Cualquier concejal que ingrese a la presidencia tendría que levantar la vara como hicimos con mi equipo de trabajo", remarcó la Presidenta del Concejo de Santo Tomé a días de dejar su banca. "Cualquier concejal que ingrese a la presidencia tendría que levantar la vara como hicimos con mi equipo de trabajo", remarcó la Presidenta del Concejo de Santo Tomé a días de dejar su banca.

Tras un año marcado por la pandemia, y elecciones legislativas, la presidenta del Concejo Municipal de Santo Tomé, Gabriela Solano, brindó un balance de su gestión antes de dejar su banca el próximo 10 de diciembre. “Ingresé al mundo de la política hace cuatro años, y en estos últimos dos años que me tocó ser Presidenta puse todo mi esfuerzo para que podamos funcionar a pesar de la emergencia sanitaria y así redoblar la apuesta y levantar la vara del Concejo Municipal”, comenzó relatando en dialogo con Primera Mañana.

Al respecto, destacó la apertura del Concejo al vecino “ya que por primera vez se empezó a sesionar y eso se pudo ver en vivo”. Esto permitió al vecino acercarse no solo de manera presencial sino también de manera virtual a través de la mesa de entrada. “Asimismo, ahora se pueden consultar las normas a través de la página web, algo que no existía”.

En este sentido, Solano recordó que semanas atrás se aprobó un proyecto, de su autoría, para sesionar en los barrios. “Esto significó algo muy importante en lo personal ya que tengo un gran convencimiento de la participación ciudadana como una de las formas que más potencia la democracia. Realmente estoy muy contenta porque creo que es una manera de llegar hacia el ciudadano”, expresó.

Cuentas pendientes

Tras un año intenso de actividad política con la vuelta a la presencialidad en el Concejo Municipal, Gabriela Solano sostuvo: “Nosotros hemos trabajado muchísimo desde la banca. Considero que cualquier concejal que ingrese a la presidencia tendría que levantar la vara en cuanto a lo que el cuerpo democráticamente debería hacer. En cuanto la labor legislativa como concejala he trabajado mucho con lo que tiene que ver con el ordenamiento urbano, terreno baldío, inmuebles ociosos, lo referido a asistencia productiva, la promoción de empleo. Hay una ordenanza, de mi autoría, que se aprobó, pero no se puso en práctica en Santo Tomé para peatonalizar la costanera, además de la propuesta de un paseo gastronómico, indicó.

Al ser consultada, sobre el futuro del Concejo Municipal que tendrá la incorporación de Miguel Weiss Ackerley (JxC), Mario Montenegro (FPCyS) y Rodrigo Alvizo (FdT), la edil expresó que “políticamente las fuerzas quedan iguales con los tres frentes”- al tiempo que estimó- “que van a hacer épocas muy difíciles, porque el argentino está enojado con la clase política y está pidiéndole más. Hay que estar a la altura de la circunstancia en ese sentido, brindar honestidad, y trabajo, que vean que estamos trabajando si no va a hacer muy complicado hacer política. La gente está cansada, y lo demuestra en el voto, y hay que hacer una lectura de esto”, argumentó.

En tal sentido, Solano lamentó que se haya perdido la banca socialista en el Concejo, “la cual tuvo que ver con decisiones de la dirigencia del partido de sumar en la lista del oficialismo y el hecho de haber salidos terceros en las elecciones como Frente tiene que ver con de la falta de dialogo y logro de consenso de quienes conducen el Frente Progresista en la ciudad. Desde nuestro sector propiciamos el dialogo con todos, pero finalmente la dirigencia no acompaño. De todas maneras, estamos conformes y agradecidos con toda la gente que voto en las internas la lista que tuve el honor de encabezar”. Mucha gente se acercó y me manifestó que contaba con su voto por defender siempre los derechos de los vecinos y hacerlo con honestidad, y esto, mas allá de los resultados es lo que me llevo y me alienta a seguir trabajando por los y las vecinas de la ciudad” afirmó.

Presupuesto y servicios

“Cada vez que ingresa el tema presupuesto, uno trata de ‘ayudar’ en el sentido de que se apruebe y haya un presupuesto, porque lo peor es no tenerlo, entonces uno pone toda la predisposición para que esto ocurra. No voy a hablar acerca de lo que vendrá porque será una decisión de los ediles que conformen el cuerpo. En principio, es importante que haya una herramienta, después se analiza”, precisó.

En lo referido a servicios, Gabriela Solano, consideró que la recolección de residuos y la disposición final es la gran deuda a resolver en el Concejo santotomesino, ya que en la ciudad hace ya mucho tiempo que no funciona la planta de tratamiento de líquidos cloacales y la planta de residuos sólidos urbanos. “Hicimos todo un trabajo desde el Concejo cuando una vecina que vino con el sistema “Tiene la palabra” y nos dijo ‘esto no está funcionando bien’. A partir de ahí tomé el compromiso como Presidenta del cuerpo de iniciar la Comisión de Seguimiento de la planta de tratamiento de líquidos cloacales. Desde ese momento se generó un debate con todos los vecinos de la planta y con los vecinos de los countries ante una propuesta del municipio de invertir una plusvalia en la planta sin tener en cuenta q una parte de tiene que volver a esa zona. Tuvimos un gran debate que determinó que el Ejecutivo debe invertir allí. Esto aún sigue siendo una deuda. Sin embargo, ante este contexto, la edil volvió a destacar la importancia de la participación ciudadana y el trabajo en conjunto.

Al finalizar, y pensando a futuro, la entrevistada aseguró que seguirá trabajando en la política ya considera que es su vocación.