Línea directa: "manejo de los residuos", "sugerencias para los CAPS" y otros mensajes

Jueves 02.12.2021

12:04

Separación de residuos

FORTUNATO

"Con sorpresa leo en el diario de la mañana del domingo, que dice dónde hay que dejar los residuos plásticos, cartones, vidrios, etc., etc.; y se manifiesta que ya fueron instaladas las campanas en diferentes barrios de la capital, donde los vecinos pueden acercarse a depositar sus residuos reciclables en cualquier día y horario; por ejemplo en el distrito Norte de la ciudad. Tendría que haber uno en Callejón Funes al 2700. Sin embargo, allí no hay nada para dejar los residuos de la Sociedad de Quinteros. Lo que sí es preocupante es la mugre que hay en las veredas de dicha institución. Hay envases de todo tipo desparramados. Nadie se encarga -ninguno de los propietarios de la Sociedad de Quinteros- de limpiar eso. En cuanto a los casquetes, los boquetes, campanas para residuos plásticos: no hay nada. Ahí lo que sobra es mugre y urge que el municipio haga algo. Voy sábado por medio a comprar frutas y verduras y siempre veo lo mismo".

Esperando la carroza

ROBERTO R. SÁNCHEZ

"La nueva vocera, en línea con el ejecutivo, cuando tiene un micrófono a mano no deja pasar oportunidad sin mencionar al ex-presidente. No es la originalidad que caracteriza a estos funcionarios, con tal de sacarse el lazo del cuello su narrativa no es la mejor. Acaso es el único plan que tienen para gobernar, buscar culpables y no soluciones. Ahora convocan a la oposición para que le "ayuden" arreglar con el FMI ¿no es que estamos en este escenario porque no supieron hacerlo? o quieren incluirlos en las negociaciones responsabilizándolos por si las moscas. Si volvieron mejores para gobernar, háganlo, nadie se opone es lo que esperamos hace dos años".

Nombramientos que avergüenzan

LECTOR DE GUADALUPE OESTE

"Quisiera opinar sobre los nombramientos del Papa, que me desilusiona como católico apostólico que soy: el nombramiento de un funcionario del gobierno corrupto como miembro de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales. No entiendo por qué un Papa nombra a semejante persona que pertenece, repito, a un gobierno de corruptos. Es increíble. ¿Quiere decir que el Papa apoya la corrupción? Me extraña mucho".

Llegan cartas

Sugerencias para los CAPS

FRANCISCO MARTÍNEZ

DE BARRIO GUADALUPE OESTE

Me dirijo a ustedes con motivo de hacerles llegar mis sugerencias en lo que respecta al área de salud de los CAPS (Centros de Atención Primaria de la Salud) de Santa Fe Ciudad.

Por diversos motivos, he estado en varios de ellos y destaco la labor de excelencia del cuerpo médico de cada uno de los que visité como de la más que loable tarea del personal de limpieza de admisión y de enfermería.

Con mi Sra. y familia, vivimos cerca del CAPS Cnel. Dorrego, Sección o Región 3, sobre paseo o Avenida French, cercano al centro de actividades culturales y recreativas llamado El Alero, ubicado también sobre dicha calle.

Nos motiva a nosotros hacerles llegar nuestras ideas acerca de lo que observamos en el citado centro de Salud CAPS Cnel. Dorrego Sección o Región 3.

Hemos notado que para vacunarse contra el COVID-19 la gente debe trasladarse a la Esquina Encendida como único centro de vacunación. Nos han informado que allí se vacuna de 9 a 16 hs. sin necesidad de pedir turno, mientras, por otro lado, una información que data de julio de este año indica que hay que sacar turno. Hay mucha gente que no se puede vacunar porque le resulta dificultoso llegar hasta la Esquina Encendida, mientras hay muchos CAPS en barrios la ciudad de Santa Fe consideradas zonas o barrios con grandísimas carencias. ¿No se puede autorizar a los CAPS a vacunar contra el COVID -19 en vez de hacer ir a la gente a la Esquina Encendida? Es necesario acercar el sistema de salud a la gente, más aun ahora con la novedad de la cepa Omicron.

Consideramos que no se puede dilatar más la autorización de los CAPS a brindar la vacuna del COVID-19 y que dicha decisión debe ser tomada en forma urgente por el bien de todos los santafesinos para prevenir olas posteriores o rebrotes del coronavirus.

Además en el CAPS de Cnel. Dorrego, si bien hay una caja con preservativos para que la gente se lleve, tal vez debería haber sobrecitos con gel lubricante e instructivos de cómo se debe colocar el preservativo. Ambas cosas las he visto en otros dispensarios.

Por último, con mi esposa destacamos que en el CAPS de Cnel. Dorrego las enfermeras son amorosas, y junto con el plantel de psicólogas y médicos hacen una tarea de excelencia con cada paciente no solo a nivel profesional sino también a nivel humano.

Este centro de salud -como muchos otros- es un centro de contención no sólo psicológica sino también afectiva de primer nivel, y de una calidad humana insuperable, brindada por todo su personal, desde admisión, limpieza, hasta psicólogas, enfermeras y plantel médico. Saludamos a todos ustedes muy atentamente y agradecemos el valioso espacio y tiempo que han destinado, a nuestras sugerencias.