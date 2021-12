https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Este sábado

Vuelve el Seven a Side Ciudad de Rafaela

Una vez más, como desde el año 1976, se llevará a cabo la XLVI edición del Seven de Rugby. En simultáneo se jugará el de Hockey y el de Juveniles para M-15, M-16 y M-17.

Crédito: Gentileza Prensa CRAR

Este sábado 4 de diciembre tendrá lugar la XLVI edición del tradicional torneo de juego reducido del Círculo Rafaelino de Rugby. Luego de un 2020 atípico, en el cual el Seven se tuvo que desarrollar de manera virtual debido a la pandemia, en este 2021 vuelve la presencialidad. El Seven de CRAR es uno de los torneos más tradicionales y federales del interior del país, que se diputa de manera ininterrumpida desde 1976. Como es costumbre, el espíritu deportivo y las expectativas por llevar adelante un evento de semejante envergadura vuelven a renacer en lo que se espera una jornada a puro deporte y diversión en nuestro club. En esta ocasión, y por tercera vez, se desarrollará el Seven de Juveniles para M-15, M-16 y M-17. En simultáneo se disputará una nueva edición del Seven de Hockey Damas. El mismo contará con la presencia de 16 equipos y toda la actividad se centrará en el día sábado desde las 10 de la mañana. “La expectativa que se fue generando en torno al Seven nos superó”, indicó Alberto Spota, presidente de CRAR. Y contó: “Teníamos pensado jugar con 12 equipos en cada disciplina, hoy estamos hablando de unos 16, a varios les tuvimos que decir que no por cuestiones organizativas, el torneo este año se juega en un solo día. Casi sobre el final de la organización decidimos redoblar la apuesta y volver a apostar por las juveniles, van a jugar 15, 16 y 17”. El año pasado, la XLV edición especial del Seven de CRAR desarrollada de manera virtual, fue ganada por Atlético del Rosario, mientras que la Copa de Plata fue para Carlos Paz Rugby Club. También hubo un reconocimiento especial, al Fair Play, para Universitario Rugby Club de Salta, último ganador del Seven presencial, en 2019. Foto: Gentileza Prensa CRAR Las finales se jugarán cerca de las 19, mientras que a las 20 comenzará el Cuarto Tiempo con el show en vivo de la Quinta, luego, desde las 22hs iniciará la Fiesta del Seven con DJ Iván García. Junto a Spota, estuvieron presentes en la conferencia lanzamiento del Seven Elena Brown (capitana PS Hockey), Micaela Chazarreta y Sofía Bolea; Juan Nicolás Imvinkelried (capitán PS Rugby) y Pedro Rubiolo e Ignacio Sapino. Participantes En Primera los clubes que estarán presentes serán: Plaza, San Martín de Villa María, Taraguy, Sixty, Córdoba Rugby, Santa Fe Rugby, CRAR, Alma Juniors, Plaza B, Carlos Paz, Querandí, Brown de San Vicente y CRAI. En tanto que los Clubes Juveniles confirmados son: M15: Uni SF, Taraguy, CURNE, SFRC, CRAI, Rowing, Alma Jrs y CRAR. M16: Brown de San Vicente, Taraguy, CURNE, SFRC, Rowing, Alma Jrs y CRAR. M17: Uni SF, CURNE, CRAI, Rowing, Alma Jrs y CRAR.

