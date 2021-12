https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lucha contra el Covid-19

Alemania impone la vacunación obligatoria y fuertes restricciones a los no inmunizados

Las medidas sostienen que dichas personas no tendrán acceso a comercios no esenciales, restaurantes y lugares de culto y ocio.

Crédito: Imagen ilustrativa

La canciller alemana saliente y su virtual sucesor anunciaron medidas según las cuales las personas no vacunadas prácticamente no tendrán acceso a comercios no esenciales, restaurantes y lugares de culto y ocio. Alemania impondrá restricciones a escala nacional a los no inmunizados e implantará la vacunación obligatoria previsiblemente a partir del próximo febrero, anunció la canciller saliente Angela Merkel, tras su reunión con su previsible sucesor, Olaf Scholz, y los líderes regionales. Entre las medidas adoptadas se incluye el cierre del ocio nocturno a partir de ciertos niveles de incidencia de contagios, así como restricciones a eventos públicos y contactos, especialmente entre los ciudadanos no vacunados, que sólo podrán de manera limitada con personas fuera de su núcleo familiar. Así, en las actividades de ocio se aplicará la regla de las 2G -por geimpft o genesen (vacunado o sanado)- independientemente de las cifras de contagios y se podrá pedir, adicionalmente, un test negativo. También en el comercio minorista regirá la regla de las 2 G, a excepción de los establecimientos de productos de primera necesidad. Se limitarán los encuentros privados de las personas no vacunadas al propio núcleo familiar o de convivencia y otras dos personas de otra burbuja de convivencia, sin contar a los menores de hasta 14 años. Los clubes y discotecas deberán cerrar a partir de una incidencia acumulada de 350 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes en siete días. Igualmente, a partir de este valor de referencia el aforo de encuentros privados de personas vacunadas o sanadas quedará reducido a 50 personas en interiores y 200 en exteriores. En tanto, en las escuelas volverá a ser obligatorio el uso de la mascarilla. "Todas estas medidas son estándares mínimos", dijo Merkel, y agregó que los estados federados tienen libertad de imponer restricciones más estrictas. Tenés que leer Alertan que la variante Ómicron "llegó con una alta probabilidad a Alemania" Se trata, agregó de "un acto de solidaridad nacional" con el objetivo de reducir las cifras de contagios y la presión al sistema sanitario. La canciller saliente señaló que la validez del pasaporte covid se acortará a nueve meses tras haber completado la pauta completa, por lo que recibir una dosis de refuerzo es ahora importante. Al mismo tiempo aseguró que habrá un tiempo suficiente de transición para que todos puedan recibir a tiempo la tercera dosis. Agregó, además, que el Bundestag (cámara baja) debatirá y decidirá sobre la obligatoriedad de la vacuna, que podría entrar en vigor, precisó, a partir de febrero del año que viene, al tiempo que informó que se implicará en el debate a una comisión ética. Merkel presidió la que previsiblemente será su última reunión con los gobernantes de los estados federados alemanes El futuro canciller, por su parte, calificó las medidas de "correctas y necesarias" y subrayó la importancia de ser "claros y precisos".

Llamó a la población a vacunarse contra la covid-19 y señaló que las consecuencias de no hacerlo son visibles en Alemania. Aludió al "ambicioso objetivo" de administrar hasta final de año 30 millones de vacunas, un "gran desafío logístico", reconoció, y se mostró convencido, además, de que el Parlamento llegará a la convicción de la conveniencia de hacer obligatoria la vacuna contra el coronavirus. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

