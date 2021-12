Hallaron el cadáver de una mujer durante el allanamiento en Budge por la desaparición de Nancy Videla

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Así confirmó Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense, ante la prensa.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, confirmó esta madrugada el hallazgo del cadáver de una mujer en el allanamiento que se realizaba en un domicilio de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge en búsqueda de Nancy Videla, la joven de 31 años desaparecida desde el viernes.

“Encontramos un cuerpo, aparentemente femenino, hay que hacerle la identificación. Todo hace pensar que es la persona que estábamos buscando”, dijo Berni al canal de noticia TN.

Las fuerzas de seguridad aguardaron más de cuatro horas a que llegue la orden judicial para proceder con el allanamiento y romper un contrapiso que se habría hecho en los últimos días. El operativo comenzó pasadas las 23 cuando personal de la DDI y bomberos de la Ciudad de Buenos Aires ingresaron a la propiedad con el objetivo de romper el piso para ver saber si efectivamente hay rastros de Nancy en ese departamento. En el lugar también se encuentran miembros de la división de Búsqueda de Personas y efectivos de la Policía bonaerense.

El procedimiento continúa durante la madrugada de este viernes mientras fuera de la propiedad hay vecinos y personas allegadas a Nancy reclamando por la aparición de la mujer de 31 años.

Fue una denuncia anónima la que derivó en un amplio operativo policial, con perros rastreadores de la Policía Federal que estuvieron desde la tarde en dicha zona del partido de Lomas de Zamora.

El audio de la denuncia que llevó a los investigadores a ese hombre y a esa propiedad, se dio a conocer este jueves. La voz de quien llama al 911 se escucha nerviosa y, por momentos, se quiebra.

“Esa chica (Nancy) iba siempre a tomar mate con una persona, en Ingeniero Budge. Yo a Nancy la conocí en su casa. Cada vez que iba a cobrarle la jubilación, esta persona venía a buscar plata. No sé qué relación tendrán ellos. A mí me pareció que tenían algo sentimental”, confió la mujer a la operadora e insistió en que por favor no revelaran su identidad. Y siguió: “Yo el viernes estuve con él, le fui a cobrar la jubilación. El lunes cuando vi las noticias en las redes sociales, le pregunté: ‘¿Sabés algo de ella?’. ‘No, no sé nada. No apareció más’, me dijo”.