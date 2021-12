Clases en Santa Fe: quiénes terminan hoy y quiénes pasan a la "escuela de verano"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Egresados. Quienes aprueben todos los espacios curriculares no concurrirán a la instancia de revisión prevista para el verano. Crédito: Archivo El Litoral

El calendario escolar fija el 17 de diciembre como última jornada, pero gran parte de alumnos y alumnas santafesinos finalizarán las clases este viernes. Será el último día en el aula para estudiantes con "saberes acreditados", mientras que los de "aprendizajes pendientes" pasarán a una instancia de refuerzo durante el verano.

Las escuelas de la provincia empiezan hoy a dar por terminado el ciclo lectivo 2020-2021. Con calificaciones por trayectorias y de forma colegiada, se pondrá fin a una inédita unidad académica marcada por los protocolos, el cursado a distancia y la presencialidad intermitente, luego de dos años con escolaridad en pandemia.

"Nuestras expectativas son que la totalidad de los alumnos puedan apropiarse de los contenidos curriculares priorizados, si no es en estos últimos días de diciembre, que sea en febrero", señaló a El Litoral el subsecretario de Educación Secundaria, Gregorio Vietto.

De acuerdo a lo dispuesto por el ministerio de Educación de la provincia, ratificado por medio de la circular 8/21, finalizarán el cursado este viernes los estudiantes con trayectorias "sostenidas", es decir, quienes hayan aprobado el 70% de los contenidos. En la libreta, tendrán una nota numérica final, de entre un seis a un diez, para cada materia cursada durante 2020 y 2021.

"Hoy es el día en que los profesores deben informarle a los chicos cuál es su trayectoria. Si es sostenida dan por terminado el ciclo y seguirán durante estas dos semanas con actividades del Plan de Lecturas y de los Cuadernos Pedagógicos para afianzar las experiencias escolares durante la pandemia", explicó Vietto, agregando que hasta este jueves las escuelas tenían tiempo para cargar las notas en la plataforma Mi Escuela.

Instancias de refuerzo

¿Qué pasará con aquellos que no alcancen el 70% de los contenidos? En principio, serán diferenciados en dos categorías. Por un lado, los de trayectoria "intermitente", que es aquella denominación que alcanza a estudiantes que si bien no discontinuaron el vínculo con la escuela no lograron apropiarse de los saberes priorizados. Por otro, estarán los de trayectoria "de baja intensidad", criterio asignado a quienes disminuyeron su participación escolar y tienen pendiente algunos trayectos formativos.

Ambos grupos deberán cursar de forma normal hasta el 17 de diciembre. Si luego de esas clases de apoyo no logran cumplir con los requisitos necesarios, tendrán que asistir a nuevas instancias de tutorías entre febrero y marzo, como lo fue con Verano Activo a principios de este año, ​para poder cerrar su escolarización y que su trayectoria se acerque a la sostenida.

Evaluación colegiada

Con las nuevas pautas, cada escuela fue la responsable de evaluar el recorrido escolar de sus estudiantes durante estos dos años, trabajando por áreas pedagógicas en vez de la tradicional calificación por materia. Al respecto, Vietto señaló que "fue un gran desafío que derivo en muchas consultas, pero también se valoró la oportunidad de brindar una evaluación colegiada de cada trayectoria y así superar la mirada fragmentada de cada espacio curricular, esto último muy característico del nivel secundario".

Finalizaron los Sábados Activos

La cartera educativa provincial dio por terminadas las actividades escolares del programa Sábados Activos, cuyos dispositivos funcionaban con el fin de revincular pedagógicamente a aquellos estudiantes que tuvieron sus trayectorias escolares fragilizadas o se vieron interrumpidas producto de la pandemia.

Al respecto, el subsecretario de Educación Secundaria, Gregorio Vietto, detalló: "Bajo la línea del Programa Nacional Acompañar, trabajamos para revincular a estudiantes de los ciclo orientados de las escuelas secundarias que son 3ro y 4to y año de escuelas con esa modalidad".

Además, el funcionario valoró los resultados obtenidos: "Los estudiantes quedaron muy entusiasmados al igual que sus docentes. Hicieron una reflexión sobre el modelo de escuela que quieren luego de esta pandemia, proponiendo nuevas formas de apropiarse del conocimiento, a través de un vínculo más práctico y con aprendizajes basados en proyectos".