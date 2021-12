La llamada de una testigo permitió enfocar la investigación en el amigo de Nancy Videla

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Buenas tardes, yo quiero aportar una información anónima de Nancy Videla". Así comienza la llamada que permitió hallar el cadáver de una mujer en una vivienda de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge.

Una llamada al 911 de una mujer permitió poner el foco de la investigación en un amigo de Nancy Videla, identificado como Damián Lescano, quien tiene 70 años, es prestamista y alquila varios departamentos en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, uno de los cuales tenía un contrapiso reciente en el que fue hallado un cuerpo.

"Buenas tardes, yo quiero aportar una información anónima de Nancy Videla. Esa chica iba siempre a tomar mate con una persona en Ingeniero Budge", comenzó la testigo en la comunicación.

Damián tiene unos departamentos en alquiler sobre Bucarest al 2.500 en Ingeniero Budge. Foto: Gentileza

Tras brindar esta información, intenta cortar el diálogo, pero la operadora comienza a profundizar en sus preguntas: "Esa persona con la que ella iba a tomar mate, ¿quién es? ¿La conoce?".

Luego de confesar que era su padre el sospechoso, la mujer pidió absoluta reserva y agregó: "No sé qué relación tendrán ellos, pero para mí ellos tenían algo sentimental desde hace un par de meses".

Este jueves por la noche se realizaron allanamientos y se encontró un cuerpo aún no identificado dentro del domicilio del prestamista. Foto: Gentileza

"No quiero que den mi identidad, porque estoy mal. Me enteré el lunes por la tele, porque vivo en Capital, y le mandé un mensaje. Le pregunté si la vio, porque el viernes estuve con él. Le fui a cobrar la jubilación y estuve con él hasta las cuatro de la tarde y después el lunes la veo en las redes sociales", precisó.

La mujer siguió con su relato a la operadora del 911 y sostuvo que tras enviarle una "captura" de la imagen de Nancy y le preguntó si sabía algo, el hombre le reveló: "´No, no sé nada de ella. No apareció más´, me dijo".

"Pero ahora vi que la señal de su celular está ahí cerca y no quiero pensar lo peor, pero quisiera que investiguen y ojalá que no sea así", completó llorando.

"No sé cuándo fue la última vez que se vieron, pero ella venía seguido ahí y por eso la conozco. Era una chica muy amable. Nos poníamos a tomar mate y nos reíamos. La conocí ahí, no en otro lado", resaltó notablemente conmovida.

Nancy saliendo por última vez de su trabajo en el barrio porteño de Palermo. Foto: Gentileza

Sobre la relación con Nancy, el sospechoso le aseguró que "era la amiga, que le iba a pedir plata porque no le alcanzaba para el alquiler".

"A mi parecer tenían algo sentimental. Te das cuenta. Pero como es una chica tan joven y él es una persona tan grande...", precisó.

Y añadió: "Como la crucé ahí y como apareció la tele que la señal del celular está cerca, llamé para que vayan a investigar, nomás".

Según señaló, su padre no vive solo, tiene inquilinos: "Si pasa algo ahí, ellos van a denunciar. Ahí viven un par de personas, pero llamo porque la conocí ahí y eran amigos. Yo creo que tienen que investigar a todos, me pongo mal porque puedo estar equivocada".

Con información de NA.