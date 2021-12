https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 04.12.2021 - Última actualización - 0:06

0:04

Colón

Eduardo Domínguez: "Estoy tranquilo, trabajo donde quiero y me siento a gusto"

El entrenador tranquilizó a los hinchas rojinegros luego de los rumores sobre si posible desvinculación de la entidad sabalera. "No escucho a los periodistas de Santa Fe, menos a los de Buenos Aires", afirmó el "Barba" con respecto a los dichos referidos a la posibilidad de dirigir a Boca o a Independiente, clubes que podrían estar interesados en sus servicios.

No se va, por lo menos este año... Eduardo Domínguez aseguró que en Colón está muy cómodo y que no ha escuchado nada sobre los rumores de que tanto Boca como Independiente están interesados en contratarlo para dirigir desde principios del año que viene. Crédito: El Litoral



No se va, por lo menos este año... Eduardo Domínguez aseguró que en Colón está muy cómodo y que no ha escuchado nada sobre los rumores de que tanto Boca como Independiente están interesados en contratarlo para dirigir desde principios del año que viene. Crédito: El Litoral

El Litoral en en

Colón Eduardo Domínguez: "Estoy tranquilo, trabajo donde quiero y me siento a gusto" El entrenador tranquilizó a los hinchas rojinegros luego de los rumores sobre si posible desvinculación de la entidad sabalera. "No escucho a los periodistas de Santa Fe, menos a los de Buenos Aires", afirmó el "Barba" con respecto a los dichos referidos a la posibilidad de dirigir a Boca o a Independiente, clubes que podrían estar interesados en sus servicios. El entrenador tranquilizó a los hinchas rojinegros luego de los rumores sobre si posible desvinculación de la entidad sabalera. "No escucho a los periodistas de Santa Fe, menos a los de Buenos Aires", afirmó el "Barba" con respecto a los dichos referidos a la posibilidad de dirigir a Boca o a Independiente, clubes que podrían estar interesados en sus servicios.

Por Redacción EL SEGUIR La victoria con goleada 3-0 sobre Atlético Tucumán ya es historia, es más, a pocos minutos de concretada, durante la conferencia de prensa brindada por el entrenador de Colón, Eduardo Domínguez, si no fuera por el mismo DT, casi que no se habría habado demasiado sobre la goleada y sobre la manera en que se consiguió. Claro, los rumores referidos a su posible alejamiento de su cargo como director técnico de Colón a raíz del supuesto interés de dos grandes instituciones como Boca e Independiente, hacen que los medios de nuestra ciudad (y lógicamente el hincha sabalero) tengan la avidez por escuchar de su propia boca si dichos trascendidos tienen la veracidad necesaria como para que los simpatizantes puedan comenzar a inquietarse. Pero el mismo Domínguez fue el que los tranquilizó, y a continuación se transcriben los principales conceptos del "Barba": * "¿Vivo en Buenos Aires o donde? No escucho a los periodista de Santa Fe, menos a los de Buenos Aires. Acabamos de terminar un partido que ganamos de muy buena forma, creo que estamos desviando demasiado, estoy tranquilo, trabajo donde quiero, me siento a gusto y tengo los pies sobre la tierra". * "Recién terminamos un partido difícil para nosotros, vamos a descansar porque tenemos un partido importante el fin de semana y mucho más importante contra River". Pusieron la cabeza. Gonzalo Piovi y Alexis Castro marcaron el primero y el tercero respectivamente, ambos con sendos cabezazos. Foto: Manuel Fabatía * "Creo que ganamos un partido importante para nosotros, cerramos el torneo en casa y con nuestra gente. Esto nos deja la satisfacción de decir que de local hicimos un gran campeonato, nos queda una fecha y esto nos da un gran envión anímico para jugar con nuestro rival de la ciudad". * "Vamos a poner lo mejor que tenemos. Realmente no seguí al detalle la campaña de Unión, se que vino Munúa y cambió muchas cosas, pero estuve enfocado siempre en Colón. Esta semana analizaremos el clásico". * "Les quiero agradecer, sabemos el apoyo incondicional que tienen hacia nosotros y nosotros a ellos. Ir a la casa de nuestro rival y saber que podemos ganarlo, porque lo vamos a plantear así, es muy bueno". * "Es un lindo ambiente, lindo partido para finalizar el año, este año nos dio muchas alegrías. Al balance lo vamos a hacer al final del torneo, tenemos que ir partido a partido, la ciudad va a estar convulsionada, tenemos que tener los pies sobre la tierra. Sabíamos que el ambiente iba a estar en lo siguiente, pero nosotros tenemos que focalizarnos, era eso". * "Ya sabemos como cuidarnos, como descansar, no veo porque cambiar y modificar la manera de trabajar y planificar porque sea el clásico. Sí tenemos que planificar el viaje a Santiago, eso después lo veremos. Tenemos que hacer hincapié en ser nosotros, lo que nos llevó a ganar el campeonato". También se sumó Independiente Fabián Doman, candidato a presidente por una de las listas opositoras, se ilusiona con poder sumar a Eduardo Domínguez si logra imponerse en las elecciones en Independiente, aunque también tiene en carpeta a Jorge Almirón y al "Cacique" Medina. Los socios del Rojo se preparan para elegir a su nuevo presidente y el periodista Fabián Doman, candidato opositor, se ilusiona con tomar las riendas del club. Mientras tanto, imagina lo que sería su conducción y hasta piensa en un entrenador que despertó el interés de muchos clubes en el pasado reciente: Eduardo Domínguez. Si bien actualmente el entrenador del equipo de Avellaneda es Julio Falcioni, Doman se refirió al Emperador en diálogo con Jugador 23 y aseguró que "no es del gusto del hincha de Independiente", aunque destacó que "ha hecho un trabajo" en un momento en que no era sencillo dirigir al Rojo. Así, Domínguez aparece como el ideal para Doman, aunque el actual entrenador de Colón tiene contrato con el Sabalero hasta diciembre de 2022. Para colmo, también aparece en el radar de Boca, que posiblemente salga al mercado a buscar un entrenador a comienzos del año próximo. De esta manera, si bien es el elegido de Doman, primero debe ganar las elecciones y, después, convencer a Domínguez de dejar Santa Fe y mudarse a Avellaneda. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa

El Litoral en en

Temas: