Agónico empate del PSG de Messi por la liga francesa

Paris Saint Germain, con Lionel Messi y los otros tres argentinos del plantel como titulares, rescató un empate sobre la hora en su visita a Lens, 1 a 1 por la fecha 17, y sigue cómodo en la punta de la Ligue 1 del fútbol de Francia.

Seko Fofana a los 17 minutos del segundo tiempo abrió la cuenta para Lens y Georginio Wijnaldum lo igualó agónicamente en el tiempo de descuento.

Gini Wijnaldum goal ⚽🎯



The Dutchman equalizes for PSG in the 90th minute to break Lens hearts ☹️pic.twitter.com/ZkwaxBKMm7