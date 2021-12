Asesinan a un joven de 17 años durante una fiesta a plena luz del día en Villa Lugano

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras el crimen, cortaron la avenida General Paz durante más de dos horas a modo de reclamo, causando un importante embotellamiento de tránsito. Familiares sospechan de otros dos adolescentes.

Un adolescente de 17 años fue asesinado de un balazo en el pecho este domingo durante una fiesta celebrada en un club barrial del barrio porteño de Villa Lugano, en tanto que vecinos y familiares cortaron la avenida General Paz, a la altura del cruce con Dellepiane, para reclamar justicia.

El joven asesinado se llamaba Brandon Ruiz Díaz y por el momento no hay detenidos, aunque sus parientes y allegados señalan a dos sospechosos que serían vecinos del barrio Inta, donde se produjo el violento hecho.

Según Jesús Filipon, primo del adolescente asesinado, el chico se encontraba "bailando y disfrutando de la fiesta cuando recibió el disparo en el pecho" alrededor de las 5:00 horas, cuando cayó desplomado por un disparo en el pecho.

El joven fue llevado en un auto particular a un hospital de la zona, pero no pudo sobrevivir. El hombre señaló en torno al asesinato que "fueron dos pibes del barrio, que antes habían tenido una discusión con otra gente, volvieron y dispararon contra todos", mientras resaltó que su sobrino no tenía nada que ver con el altercado.

"Lo único que queremos es Justicia, porque Brandon tenía toda la vida por delante", expresó el hombre en un medio nacional, mientras participaba de la protesta que cortaron alrededor de las 16:30 horas ambas manos la autopista General Paz, a la altura de Dellepíane, lo que ocasionó por más de dos horas un importante embotellamiento de tránsito.

El embotellamiento que se generó consecuencia de la protesta. Foto: Gentileza

Filipon pidió la detención de los prófugos y resaltó que "la Policía sabe quiénes son porque los vecinos les pasaron todos datos". Poco después de las 18:00, el corte fue levantado y el tránsito retomó su habitual ritmo dominical.