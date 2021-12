https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se fue lesionado el viernes en Santiago del Estero

Blasi está descartado para el clásico

Tiene un fuerte golpe en el aductor de la pierna derecha y no se recuperará para el trascendente partido ante Colón. No sería el único cambio que haría Munúa.

Crédito: Manuel Fabatía

Por Redacción EL SEGUIR El defensor de Unión, Brian Blasi, se fue lesionado en el transcurso del primer tiempo del partido del viernes en Santiago del Estero y está afuera del clásico del sábado por la lesión sufrida en el aductor de la pierna derecha.

Acá, Munúa deberá realizar una modificación segura, pero no sería la única. El técnico evaluará la posibilidad de que Mauro Luna Diale arranque como titular, luego de haber ingresado en el segundo tiempo del partido contra Central Córdoba.

El plantel se entrenó este lunes por la mañana y en principio no habrá alteraciones en cuanto al trabajo y la concentración, que se llevará a cabo el día previo, como es habitual.

