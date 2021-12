Comenzó sus sesiones el "Concejo de los periodistas" en Rosario

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

13 concejales prestaron juramento este lunes en el Concejo Municipal de Rosario. La presencia de ex hombres de la televisión se destaca en la nueva constitución del cuerpo legislativo local.

Los concejales Ciro Seisas (Frente Progresista), Miguel Ángel Tessandori (Mejor) y Lisandro Cavatorta (Frente de Todos) juraron en la tarde de este lunes junto a otros 10 ediles más en este Concejo Municipal de Rosario que se caracteriza por contar con periodistas devenidos en políticos. Además de los tres ex hombres de la televisión hicieron el juramento Ana Martínez (Juntos por el Cambio, ex conductora de TV), Juan Monteverde (Ciudad Futura), Nadia Amalevi (Frente Progresista), Julia Irigoitía (Frente de Todos), Martín Rosúa (Juntos por el Cambio), Valeria Schvartz (Mejor), Jesica Pellegrini (Ciudad Futura), Verónica Irízar (Frente Progresista), Norma López (Frente de Todos) y Carlos Cardozo (Juntos por el Cambio). El concejal Eduardo Toniolli (Frente de Todos) pasará a ser diputado nacional esta semana. Su lugar será ocupado por Silvana Teisa. Si sumamos a la ex periodista Susana Rueda (Frente Progresista) y al cocinero con experiencia en televisión Marcelo Megna (UCR), tenemos a cinco personas con pasado mediático.





El intendente de la ciudad, Pablo Javkin, se hizo presente. Como así también la senadora nacional electo Carolina Losada y el diputado nacional electo Roberto Mirabella y otras autoridades locales y provinciales.





La sesión comenzó con 60 minutos de retraso. Estipulada para las 14, no comenzó hasta las 15. Ni bien comenzada, se dio paso a un cuarto intermedio para que la comisión liderada por la edil Daniela León ratifique los cargos electos en el cuerpo legislativo. Eso demoró la jura unos 40 minutos.





El acto de juramento comenzó entonces sobre 15.40 con el compromiso de Nadia Amalevi en un recinto colmado de público para presenciar el evento. Cavatorta, en un gesto característico de él, ni bien juró se puso su gorra oscura. Irigoitía debió levantar la mano dos veces por un error de la presidente del concejo, María Eugenia Schmuck.





Cinco de los concejales agregaron palabras a la jura. Irízar se comprometió por Miguel Lifschitz, ex gobernador fallecido en mayo pasado. López dijo jurar “por una ciudad sin violencia, y con inclusión social y justicia”. Monteverde aseguró compromiso “por las víctimas de la inseguridad de esta ciudad”. Pellegrini “por el honor de los 130.000”. Seisas “por esta ciudad que soñamos y seguimos construyendo”. Muchos de los concejales que son padres levantaron la mano al lado de sus hijos. Como los casos de Schvartz, Rosúa y Ana Martínez.





Sobre las 16, cuando todos juraron se pasó a otro cuarto intermedio para que los concejales puedan ser saludados por sus familias, según explicó Schmuck. Se inició así el que podría ser llamado como el concejo de los periodistas.





Los que se van y los que se quedan





Los concejales que finalizan su mandato y no renuevan son: Lorena Carbajal, Lisandro “Lichu” Zeno , Alejandra Gómez Sáenz, Andrés Giménez, Agapito Blanco, Renata Ghilotti, Germana Figueroa Casas y Roy López Molina.





Los ediles que permanecen en sus bancas hasta 2023 son: Mónica Ferrero, Fabrizio Fiatti, María Eugenia Schmuck, Aldo Pedro Poy, Susana Rueda, Caren Tepp, Marina Magnani, Ariel Cozzoni, Fernanda Gigliani, Daniela León, Marcelo Megna, Alejandro Rosselló, Pedro Salinas y María Luz Ferradas.