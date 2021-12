Gran Concierto Homenaje a Ariel Ramírez

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 06.12.2021

18:41

Con la presencia del músico Facundo Ramírez, hijo del compositor y pianista santafesino, se brindaron detalles del concierto que tendrá lugar el 10 de diciembre, en el Anfiteatro “Juan de Garay”. Las entradas son gratuitas y ya se pueden retirar en la boletería del Teatro Municipal.

El programa “Ariel Ramírez: un año para celebrar cien años”, que inició la Municipalidad en 2020 alcanzará en estos días uno de sus momentos más esperados. El Gran Concierto Homenaje al artista santafesino se concretará este viernes a las 21, en el Anfiteatro “Juan de Garay”. Facundo Ramírez, músico como su padre, también actor y director de teatro, ya se encuentra en la ciudad para los ensayos generales y participó de la conferencia de prensa que se realizó en la Sala Ariel Ramírez, inaugurada por el gobierno local en el mes de septiembre. Estuvo acompañado por el secretario de Educación y Cultura de la Municipalidad, Paulo Ricci; y el ministro de Cultura de la Provincia de Santa Fe, Jorge Llonch, en representación de las dos instituciones que llevan adelante esta producción.

En esa sala, se reencontró con el piano Leipzig que perteneció a su padre y que fue donado por la familia al patrimonio de la ciudad. Sentado al piano interpretó “Allá lejos y hace tiempo” y evocó la nostalgia de esa zamba con versos de Armando Tejada Gómez (“Lejos, muy lejos del sol / vuelve el recuerdo de allá / siento en mis ojos brillar /el azul soledad de mi tierra natal”).

Una noche inolvidable

Las primeras charlas para empezar a producir este gran concierto con Facundo Ramírez fueron a mediados del año pasado, contó Paulo Ricci, cuando se empezaban a bocetar algunas ideas de lo que fue finalmente todo un programa de conciertos, un concurso nacional de composición, producciones y materiales didácticos para difundir la obra del pianista santafesino en las escuelas de la ciudad. “Con mucho orgullo podemos decir hoy que desde aquellas primeras conversaciones con Patricia Hein, coordinadora de Programas y Organismos Musicales, concretamos un número muy importante de acciones”, sostuvo el secretario de Educación y Cultura. Para agregar que “durante toda esta semana se va a terminar de preparar lo que va a ser una noche inolvidable para la música popular argentina y latinoamericana porque se va a rendir este gran homenaje a Ariel Ramírez, cuya figura la Municipalidad se encargó de subrayar durante todo un año, con el acompañamiento de organismos como el Ministerio de Cultura de la Provincia y la Universidad Nacional del Litoral, que desarrollaron su propia programación”.

También participaron el secretario de Educación y Cultura de la Municipalidad, Paulo Ricci, y el ministro de Cultura de la Provincia de Santa Fe, Jorge Llonch.Foto: Gentileza Municipalidad de Santa Fe

Enorme legado

Jorge Llonch remarcó el trabajo en equipo con el municipio que ya se dio en otros eventos, como la reciente Feria del Libro, y en particular la participación que tendrá en el concierto la Orquesta Sinfónica Provincial. “Esto es seguramente un comienzo porque todavía quedan por hacer muchas cosas por el enorme legado de Ariel Ramírez”, dijo el ministro, quien se puso a disposición para avanzar con la digitalización de toda su obra “para que esté al alcance de las 5 mil escuelas de la provincia”. Además anticipó que el 19 de noviembre se realizará un concierto en el Monumento a la Bandera, en Rosario con coros de Avellaneda, Reconquista, Villa Guillermina y de Villa Ocampo, acompañando a Zamba Quipildor. “Estamos terminando el año con una actividad de Ariel Ramírez que para nosotros, al igual que otros artistas de la provincia, trascienden el país con su obra”, concluyó.

Emocionado y agradecido

“No sé si tienen plena conciencia de todo lo que han hecho para honrar la memoria de mi viejo. Esto no es frecuente, y para aquellas personas que estamos convencidas de que la única transformación posible es a través de la cultura, cuando suceden cosas así, uno no puede hacer más que agradecer”, dijo Facundo Ramírez y aseguró que “es muy conmovedora la repercusión de la movida que se está haciendo aquí, que no quedó limitada a la ciudad porque en todo el país se conoce lo que están haciendo”.

Agradeció la manera de honrar a su padre, con un programa integral que no dejó fuera ninguna de sus facetas como concertista, compositor y divulgador de la música popular. “Voy a hacer un esfuerzo para que las emociones no circulen demasiado porque tengo que ensayar y tocar, pero me asaltan muchos recuerdos de mis veranos de la infancia en Santa Fe, momentos especiales que me vinculan con esta ciudad como cuando vine en 2003 con Nacha Guevara y recién se retiraban las aguas de aquella gran inundación”, sostuvo.

Sobre el repertorio que preparó en una primera etapa por mails y videollamadas, y que ahora continuará con los ensayos presenciales contó que tocará por primera vez del “Concierto Cuyano”, una obra inédita basada en melodías de su padre que él completó con arreglos para piano y orquesta, y que quiso estrenar en Santa Fe. Estará acompañado por la Orquesta Sinfónica Provincial, con Ezequiel Silberstein, como director invitado.

El programa también incluirá dos de las obras conceptuales más conocidas de Ariel: “Mujeres Argentinas”, en la voz de la intérprete “Bruja” Salguero, con los músicos que suelen acompañarlo: Lucas Rossenwasser, Ulises Lescano, Leonardo Andersen; además de Rodolfo Ruiz y Tukuta Gordillo, que también tocaron junto a su padre. Para la “Misa Criolla” se sumarán el Coro Municipal dirigido por Juan Barbero; Emiliano Barón y Jesús Galiussi del dúo Andariego, como solistas invitados.

“Prometo que vamos a traer muchísimo amor para devolver a la ciudad todo el amor que pusieron en este homenaje, y mucho trabajo porque para honrar el marco que nos han brindado. Ojalá sientan ese amor y ese trabajo, y lo reciban con el corazón también”, concluyó Facundo Ramírez.

Para retirar las entradas

La entrada es gratuita. Los pases se deben retirar en la boletería del Teatro Municipal (San Martín 2020), desde hoy y hasta el viernes de 9 a 13 y de 17 a 21 horas. Se entregarán hasta dos por persona. Como ya ocurrió con otros espectáculos del Año Ariel Ramírez, se hará un registro audiovisual del concierto que luego se publicará en la plataforma Capital Cultural.