Unas 9.000 toneladas no declaradas

Afip concretó el decomiso de granos más grande su historia en Puerto de Santa Fe

La Administración Federal de Ingresos Públicos desbarató en un procedimiento una maniobra de evasión con granos no declarados, hecho que estableció un nuevo récord al evitar el comercio ilegal de unas 9150 toneladas de maíz partido y soja.

Crédito: Luis Cetraro - Archivo El Litoral



Crédito: Luis Cetraro - Archivo El Litoral

Por Guillermo Dozo SEGUIR La Afip detectó una maniobra irregular en una operación de exportación de granos que se iba a concretar a través del Puerto de Santa Fe y que tenía como destino a Brasil, Paraguay y Uruguay. Se trata de una empresa rosarina que concretó una maniobra fraudulenta identificada y desarticulada por "los sabuesos" de Santa Fe incluyó el uso de productores fantasma, conocidas en la jerga como "carpetas", que suelen ser vendedores apócrifos, generalmente insolventes con los que se disfraza de legalidad la operación. En este caso, una empresa exportadora adquirió 8900 toneladas de maíz partido y 250 toneladas de soja a este tipo de contribuyentes y fueron colocados en el Puerto de Santa Fe. Sin embargo, la investigación concretada por la Afip recorrió "hacia atrás" la operación surgiendo la utilización de las "carpetas" ya que al requerirse la documentación respaldatoria no pudo ser ofrecida. Por tal motivo, las más de 9.000 toneladas de grano aguardan en el Puerto local la resolución ya que la empresa fue notificada por la irregularidad detectada. A partir de este momento tiene una cantidad de días para responder con quienes sí concretaron la operación y que puedan exhibir la documentación respaldatoria con la correspondiente liquidación de impuestos o, en caso de que ello no sea factible, la carga continuará inmovilizada en el puerto hasta que se concrete una subasta. En el parte oficial de Afip, se grafica la importancia de la maniobra detectada ya que el operativo realizado en Santa Fe equivale a más de 300 camiones que estacionados uno atrás del otro en la ruta ocuparían 7 kilómetros. Además se informó que en los últimos cuatro meses la Afip desarticuló maniobras de evasión y exportaciones fraudulentas por más de 23.000 toneladas de granos. Son 23 millones de kilos de productos agrícolas que intentaron comercializarse en forma irregular. La mercadería equivale a más de 800 camiones con acoplado que puestos uno detrás de otro en la ruta ocuparían cerca de 19 kilómetros. Los últimos operativos concretados en el país - Mendoza (Mendoza): 900 toneladas de maíz y aceite: La semana pasada, la AFIP evitó la exportación fraudulenta de 915 toneladas de maíz y aceite. Un operativo conjunto entre la DGI y la Aduana en Mendoza logró desarticular la maniobra irregular. La mercadería incautada junto con la Policía Federal Argentina pretendía ser exportada en 32 camiones desde Mendoza a Santiago de Chile. - Gualeguaychú (Entre Ríos): 226 toneladas de burlanda de maíz: La AFIP evitó la exportación fraudulenta de 226 toneladas de burlanda seca de maíz, un subproducto de la producción de bioetanol, que tenía como destino España, vía Uruguay. El procedimiento realizado sobre los ocho camiones que contenían la mercadería se realizó en Gualeguaychú tras una investigación conjunta entre la DGI y la Aduana. - San Pedro (Buenos Aires): Más de 4100 toneladas de maíz partido: La misma empresa que intentó exportar las 226 toneladas de burlanda seca de maíz, semanas atrás tenía prevista la venta al exterior de 4137 toneladas de maíz partido desde el puerto de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, mercadería que no contaba con los avales correspondientes. - Campana (Buenos Aires): Decomiso récord de más de 8100 toneladas de maíz: En otro operativo, la AFIP llevó a cabo el mayor decomiso de granos en la historia del organismo con la interdicción de más de 8100 toneladas de maíz, equivalente a más de 300 camiones, que se encontraban almacenadas en depósitos del puerto de Campana. La empresa pretendía exportar la mercadería en barcazas a Uruguay. - Mendoza: 504 toneladas de maíz partido: También en otro operativo similar se frenó la venta a Chile, también desde Mendoza, de 504 toneladas de maíz partido que se encontraban en 18 camiones. Los operativos se dieron tras analizar los perfiles de los operadores y solicitarles documentación para acreditar la trazabilidad de las ventas al exterior. La interdicción de la mercadería se dio como resultado de un trabajo conjunto entre la Aduana y la DGI. Depositario El Puerto de Santa Fe quedó totalmente desvinculado de la maniobra fraudulenta puesto que solamente recibe y controla los despachos de la exportadora. Las investigaciones de la Afip permiten realizar la trazabilidad física de los granos y las oleaginosas. Es por ello que los investigadores de la DGI advirtieron que se intentaba ocultar con empresas unipersonales o jurídicas apócrifas a los verdaderos productores de los granos. Actualmente el Puerto de Santa Fe es el depositario de los granos y aguarda o bien, una respuesta con el descargo por parte de la empresa o, caso contrario, la subasta a la que podría llegarse. "Es un gran inconveniente para nosotros", sostuvo una fuente consultada por El Litoral en la Administración del Puerto de Santa Fe. Sin respuesta El Litoral intentó contactarse con la empresa Grupo Agrofederal, que sería la involucrada en la maniobra de evasión detectada por Afip para que pudiese realizar un relato sobre cómo fue la operatoria. Lamentablemente no hubo una respuesta hasta el momento.

