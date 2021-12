https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Buscan hacer frente a la narcocriminalidad. Advierten que desde hace cuarenta años no se crean nuevas fiscalías federales en Santa Fe y Rosario. En tanto, el 35% de los cargos están vacantes.

La reunión será el 17 de diciembre Magistrados y fiscales con legisladores Buscan hacer frente a la narcocriminalidad. Advierten que desde hace cuarenta años no se crean nuevas fiscalías federales en Santa Fe y Rosario. En tanto, el 35% de los cargos están vacantes.

La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario convocó a los legisladores nacionales por Santa Fe para el próximo 17 de diciembre, a fin de poder discutir la problemática que atraviesa el sector frente al fenómeno de la narcocriminalidad. Participarán de la reunión jueces, fiscales y camaristas federales de la provincia. La invitación fue girada a los 19 diputados y tres senadores nacionales por Santa Fe.

La preocupación del fuero federal está centrada en la raquítica estructura que posee el sistema para poder afrontar la compleja trama derivada de la expansión del crimen organizado en la provincia, sobretodo en la ciudad de Rosario.

Camaristas y magistrados están preocupados porque la estructura que poseen es insuficiente y está absolutamente desbordada. En el encuentro de la semana que viene, plantearán la necesidad de fortalecerla y de contar con un sistema acusatorio penal.

La decisión de formalizar el planteo a los legisladores nacionales está asociada a que es el Congreso de la Nación el resorte a través del cual se le puede dar solución al problema, a partir de la sanción de las leyes correspondientes, por ejemplo, para crear los cargos necesarios. Sobre esa base, advierten que se requieren nuevos y más fiscales federales, defensores y jueces. Según adelantaron, desde hace cuarenta años que no se incorporan cargos al sistema federal, básicamente para las ciudades de Santa Fe y Rosario. Y el problema no se agota en los juzgados que sería necesario crear; también es un inconveniente que los existentes no están cubiertos en su totalidad. Al respecto, dese la Cámara Federal aseguran que "el 35 por ciento" de los cargos vigentes en la jurisdicción está vacantes. Actualmente, hay magistrados federales que subrogan juzgados muy lejanos a su jurisdicción de base y desdoblan sus tareas y recursos. Y se suman a los problemas estructurales, algunos aspectos la coyuntura como los horarios para obtener las órdenes de allanamiento que se conceden sólo hasta las siete de la tarde.

Otras gestiones

La problemática asociada a las falencias de la justicia federal fue uno de los aspectos esenciales analizados la semana pasada en la reunión que convocó el gobernador con la oposición. Por eso, y como informara El Litoral, Omar Perotti convocará para la próxima semana a todos los legisladores nacionales por Santa Fe – los mismos que se reunirán el 17 con los magistrados y camaristas- para poder discutir el tema. Concretamente, el mandatario pretende promover un proyecto de ley en el Congreso que se desmarque del que ya tiene media sanción en el Senado; y que permita ampliar la estructura de la justicia federal particularmente en la provincia de Santa Fe. Ello, con el argumento de que la crisis que atraviesa esta jurisdicción en esa materia, no se registra en otros puntos del país. En paralelo, Perotti también pidió audiencia con carácter de urgente al Procurador Nacional, Eduardo Casal. Su intención es solicitarle la creación de una Unidad de Investigación Criminal especializada en Narcocriminalidad, y de un cuerpo de fiscales federales auxiliares, hasta tanto se puedan crear nuevas fiscalías. Casal, de hecho, estaría en la provincia de Santa Fe la semana que viene, a propósito de un encuentro en Rosario de fiscales latinoamericanos que se reunirán para analizar el fenómeno de la narcocriminalidad. Al procurador también le solicitó una audiencia para abordar el problema de las carencias de la justicia federal de la provincia, la senadora nacional electa Carolina Losada. La legisladora, junto a su compañero de bancada, Dionisio Scarpín, le pidieron - además- una audiencia al gobernador Omar Perotti. Ambos se pusieron a disposición del mandatario, ante la gravedad institucional que genera en la provincia el drama de la inseguridad y la violencia.