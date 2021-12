Leonardo Ponzio se retira en River: "Sé que iba a llegar el final"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El mediocampista que debutó hace 21 años en Newell's, anunció que colgará los botines luego de esta temporada. "Cuesta hablar de un retiro", expresó.

Leonardo Ponzio, mediocampista y símbolo de River, anunció oficialmente que deja el fútbol profesional al finalizar la temporada. "Es el final", dijo el máximo referente del ciclo de Marcelo Gallardo.

"Cuesta referirse a un retiro. Sé que iba a llegar el final. No le puedo pedir más a este deporte. Lo que venga será para valorar", explicó el futbolista, de 39 años, en la ceremonia en la que fue reconocido como Personalidad Destacada de la Ciudad de Buenos Aires. Y añadió: "Estamos disfrutando lo último que nos queda. Prefiero terminar de la manera que yo quiero y no en otra circunstancia. Hoy me puedo tomar ese atrevimiento".

A su vez, Ponzio no descartó seguir ligado al club en otro rol. "Seguramente, el lugar lo voy a tener. En donde pueda ser útil, donde uno entienda que está en River y hay que respetarlo. El tiempo dirá", dijo. Y agregó: "Siento que no me voy a poder ir nunca de acá. Es muy grande. Me dolería perder el lugar que logré en esta institución. Va a haber tiempo para todo".