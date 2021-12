https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lo anticipa su abogado Fiesta en Olivos: Fabiola Yáñez ofrece un respirador como reparación

La fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Residencia de Olivos sigue dando qué hablar. La celebración en medio de la cuarentena estricta impuesta por el propio Alberto Fernández, presidente y pareja de Yáñez le trajo más de un problema al gobierno.

En una reciente entrevista, el abogado de la Primera Dama anticipó: “Yo voy a proponer una reparación relacionada con la salud. Puede ser la compra de un respirador o el pago de unos días de una internación en terapia intensiva”, dijo Juan Pablo Fioribello.

“Un respirador, el costo de la internación de unos días en terapia intensiva. Lo estamos viendo”, adelantó el letrado en un reportaje con Infobae.

“El estado de ánimo de Fabiola Yañez es muy bueno. Está en reposo por su embarazo. Ella está arrepentida de la fiesta. ¿Cómo no va a estar arrepentida?”, explica y agrega: “Sofia Pacchi y Fabiola Yañez hoy no tienen relación. Se conocen desde hace años pero el vínculo de amistad se rompió antes”.

Cabe recordar que Pachi, la todavía asesora presidencial con funciones no claras en Casa de Gobierno, era una amiga íntima de la Primera Dama. Hoy, ya no más. Aunque lo nieguen, el video que las mostraba festejando un nuevo año de Fabiola en medio de la cuarentena más dura dinamitó ese vínculo.

“La mayoría de las causas abiertas por violación de las restricciones a la cuarentena se han extinguido con acuerdos legales previstos por el código de reparación integral", comentó el letrado.

Fioribello está convencido de alcanzar el éxito: “Tanto el presidente como su mujer están absolutamente de acuerdo. No están tranquilos sino que es así como se han solucionado el resto de las causas”.

Por último, Fioribello reconoció que saben quién fue el que filtró la foto pero no quiso divulgarlo. "No me corresponde", aseguró.