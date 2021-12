Cientos de personalidades de todo el mundo exigieron detener la represión en Cuba

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"El gobierno cubano ha cometido abusos sistemáticos contra decenas de artistas independientes, incluyendo detenciones arbitrarias y restricciones abusivas al movimiento y las comunicaciones", denunciaron.

Más de 300 personalidades del mundo del arte y la cultura de numerosos países, como los escritores Sergio Ramírez, Isabel Allende y Mario Vargas Llosa, y la actriz estadounidense Meryl Streep, exigieron el miércoles al gobierno cubano que libere a "todos los artistas detenidos arbitrariamente" en la isla, sacudida este año por brotes de protestas.

"El gobierno cubano debe respetar la libertad de expresión, liberar a los artistas que han sido detenidos arbitrariamente, desistir de cargos penales abusivos y permitir que quienes están en el exilio puedan regresar a su país", reclamó en un comunicado la ONG Human Rights Watch, cofirmante del llamamiento.

La declaración es apoyada también por PEN Internacional, la organización mundial de escritores que defiende la libertad de expresión."Encarcelar a artistas o forzarlos a exiliarse para siempre por su creación artística, sus palabras e ideas es un acto abusivo e inhumano", protestaron en la carta.

Entre los firmantes destacan intelectuales de prestigio como Vargas Llosa, Elena Poniatowska, Isabel Allende, Orhan Pamuk, Paul Auster, Zadie Smith, J. M. Coetzee, Jules Feiffer o Chimamanda Ngozi Adichie.

También figuran los escritores nicaragüenses Gioconda Belli y Sergio Ramírez (Premio Cervantes de Literatura 2017), así como la actriz Meryl Streep, la pacifista Bianca Jagger y los artistas cubanos Tania Bruguera, Coco Fusco y Hamlet Lavastida.

"No es de extrañar que algunos quieran silenciarnos cuando damos testimonio de las voces de aquellos que, de otro modo, no serían escuchados. Tienen miedo de la verdad porque, una vez revelada, ya no se puede ocultar ni contener", afirma Poniatowska, citada en el comunicado.

El 27 de noviembre de 2020, unos 300 artistas se manifestaron en La Habana para reclamar más libertad de expresión. El movimiento abrió la puerta a una serie de protestas en Cuba hasta las del 11 de julio, las más importantes desde la revolución de 1959.

"El gobierno cubano ha cometido abusos sistemáticos contra decenas de artistas independientes, incluyendo detenciones arbitrarias y restricciones abusivas al movimiento y las comunicaciones", denuncian en la carta abierta.

Muchos de los artistas, entre ellos los intérpretes de la canción "Patria y Vida" Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo, "siguen en prisión preventiva y enfrentan cargos penales injustos o infundados" y "otros continúan sujetos a procesos penales arbitrarios o se han visto obligados a permanecer en el exilio", lamentan.

El 16 de noviembre, la plataforma opositora Cuba Decide denunció la detención de más de 100 personas y el arresto domiciliario de un centenar de activistas para impedirles, según ellos, participar en manifestaciones previstas la víspera.

Cuba vive su peor crisis económica en casi 30 años, que ha generado una grave escasez de alimentos y medicinas, así como un creciente descontento social.

Las autoridades acusan a los organizadores de las protestas de ser agentes entrenados y financiados por Estados Unidos para provocar un cambio de régimen.