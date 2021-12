https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 10.12.2021 - Última actualización - 7:24

7:15

La programación cultural de este fin de semana invita a disfrutar de conciertos, recitales de rock, muestras de teatro y danza, y una milonga con música en vivo para festejar el Día Nacional del Tango.

Actividad cultural Jazz, un homenaje a Ariel Ramírez y mucho más para disfrutar La programación cultural de este fin de semana invita a disfrutar de conciertos, recitales de rock, muestras de teatro y danza, y una milonga con música en vivo para festejar el Día Nacional del Tango. La programación cultural de este fin de semana invita a disfrutar de conciertos, recitales de rock, muestras de teatro y danza, y una milonga con música en vivo para festejar el Día Nacional del Tango.

Municipalidad de Santa Fe

Diciembre continúa con encuentros esperados como el 23° Festival de Jazz de Santa Fe que brindará con entrada gratuita, tres noches de conciertos entre el viernes 10 y el domingo 12 de diciembre en la Casa de los Gobernadores, el Anfiteatro “Juan de Garay”, el Paraninfo y los patios del Rectorado de la UNL.



El viernes a las 21 se concretará el Gran Concierto Homenaje a Ariel Ramírez, organizado por la Municipalidad en una coproducción con el Ministerio de Cultura de la provincia. Tendrá lugar en el escenario recuperado del Anfiteatro, con la presencia del músico Facundo Ramírez para el estreno del “Concierto cuyano” y la interpretación de obras emblemáticas como “Mujeres argentinas” y “Misa criolla”. Las entradas son gratuitas y se deben retirar -hasta dos por persona- en la boletería del Teatro Municipal (San Martín 2020), de 9 a 13 y de 17 a 21.



También este fin de semana se podrá acompañar a los 19 artistas y elencos que serán distinguidos en la vigésimo novena edición del Premio Máscara. Será el sábado desde las 20.30, en la Sala Mayor del Teatro Municipal “1° de Mayo”.



Del taller al encuentro con el público

Los talleres culturales de la Municipalidad finalizan por estos días con encuentros que dan cuenta de los aprendizajes y las producciones que realizaron durante todo el año. Este viernes 10 de diciembre a las 19 y a las 21, en la Sala Marechal del Teatro Municipal, los talleres de Teatro para Adultas Mayores y el de Existencias Trans se unen para una varieté de escenas. Las entradas se retiran previamente en la boletería.



El sábado 11, a partir de las 20.30, se realizará una milonga por el Día Nacional del Tango, con la participación de las parejas que durante el año participaron del taller que se desarrolla en la Estación Belgrano. El hall de ese espacio, ubicado en Bulevar Gálvez 1150, dará marco a este encuentro con música en vivo a cargo de Rodrigo Gálvez Trío junto a músicos invitados.



En Varadero Sarsotti

El ciclo de encuentros Barrio Abierto continúa este viernes 10, de 17 a 21 horas, en Tacuaritas y Gallareta. Habrá feria de emprendedores, música en vivo, actividades recreativas, y la presentación del video “Mi barrio, mi historia”.



Música en vivo

El Mercado Progreso (Balcarce 1635) invita a dos fechas de música en vivo el 10 y 11 de diciembre desde las 20, con entrada libre y gratuita. En la primera se presentarán Eterna Siesta y Pasamanos, mientras que la grilla del sábado está integrada por Los Cuervos y Reinas de Poldi.

El show de Eterna Siesta, el proyecto de Nicolás López Soto, Federico Retamozo y Julián Monje que fusiona el tango con el hip hop, el reggae, el rock y la música electrónica, contará con la cantante Selene Rozycki, que se sumó recientemente con su voz arrabalera y su paso por el género rock. Pasamanos La Banda Nativa dará su recital con Eduardo Gaviola en voz y guitarra, Mario Ludueña en bajo y coros, Marcelo Heer en batería y coros, y Fede Teiler en guitarra. Esta banda de rock interpreta canciones en las que narran la realidad y cotidianeidad santafesina con una afianzada y particular sonoridad musical.



Los Cuervos de Edgar desembarcan el sábado con un sonido consolidado, en el que se sienten las influencias de Black Sabbath, QOTSA y La Cruda. El grupo está integrado por Carlos Bovino en voz, Álvaro Ruiz Moreno en guitarra y coros, Matías Serrano en bajo y coros, y Lucas Negretti en batería. Reinas de Poldi entregará, por su parte, un sonido potente, riffero y melódico a la vez, con Juani Citroni en guitarra y voz, Koto Godoy en bajo y coros y Milton Soñez en batería.



Salas y Museos

En la Casa Museo López Claro se puede visitar la muestra patrimonial “López Claro. Inspiración americana” compuesta por obras del período americanista, realizadas entre 1950 y 1955, después de los viajes por Ecuador y Bolivia. El espacio ubicado en Piedras 7352, abre de martes a viernes, de 9.30 a 12.30; y los sábados, de 17 a 20 horas. Siempre con entrada libre y gratuita.



De miércoles a sábado, de 9.30 a 12.30 y de 17 a 20; los domingos y feriados, de 17 a 20 se puede recorrer el “Salón Litoral 2021”, en el Museo Municipal de Artes Visuales “Sor Josefa Díaz y Clucellas” (San Martín 2068). La muestra reúne obras de 30 artistas seleccionados entre 227 que se postularon de todo el país. El montaje incluye la obra de María Paula Massarutti que recibió el Premio Adquisición, las de Virginia Abrigo, Soledad Rolleri, Jerónimo Veroa, Luciana Paoletti y Daniela Arnaudo, que recibieron premios estímulo; y tres que recibieron menciones honoríficas de Gisela Ajzensztat, Rodrigo Illescas y María Eugenia Pérez.



El Museo de la Constitución abre de jueves a domingos, de 17 a 20, con entrada libre y gratuita. Además de recorrer las salas previstas en la visita, se podrá participar de la intervención artística “Disposiciones transitorias” que continúa con la coordinación de Victoria Ferreyra y Raquel Minetti del colectivo Proyecto Deatres, en la Sala Cero del espacio ubicado en Avenida Circunvalación y 1º de Mayo.



Noelia Bustaver, artista santafesina conocida también como AomeKatze, presenta “Keepcalm and 화이팅” en el Centro Experimental del Color (ala oeste de la Estación Belgrano, buelvar Gálvez 1150). La muestra reúne pinturas, instalaciones interactivas y objetos. Todas las obras son inéditas y algunas de ellas fueron pensadas exclusivamente para este espacio. Su propuesta fue seleccionada en la convocatoria 2021 para proyectos expositivos en Museos y Espacios Municipales de Arte.



Teatro Municipal

Las academias y estudios de danza de la ciudad continúan con las muestras de fin de año, en el Teatro Municipal. El jueves 9 a las 20.30, el Taller Broadway Teen Stars presenta “Little girls rewriting our story”; y el viernes 10 a la misma hora, “A very, very merry, merry christmas musical”.



En la Sala Marechal se presentarán las creaciones colectivas del Taller y Laboratorio Anual de Clown que dictó Francisco Dalmasso en el Solar de las Artes. El sábado 11 a las 20 y el domingo 12 a las 21.30 horas, un grupo de payasos que hacen magia participan de la puesta de “Hechizo”, un universo donde los espectadores podrán presenciar encantamientos, situaciones asombrosas y transformaciones extravagantes.

También los sábados 11 y 18, pero a las 21.30 y el domingo 19 a las 20, será el turno de “Fantasía”, donde exploran sueños y alucinaciones, y la imaginación es más importante que la realidad. El domingo 12 y el sábado 18 a las 20, y el domingo 19 a las 21.30, los payasos se divierten con su cerebro en “Dementes”, un mundo de neuronas juguetonas que perciben una realidad delirante. La locura de sus aventuras, le permitirá al público perder la cordura por un rato. Claudiana Pereson es la asistente de dirección y producción, y la planta de luces estuvo a cargo de Diego López.



Latin Jazz realizará su Gala Anual 2021 el domingo 12 a las 21, en la Sala Mayor.