Los periodistas Maria Ressa y Dimitri Muratov recibieron el premio Nobel de la Paz

Los periodistas Maria Ressa y Dimitri Muratov, de nacionalidad filipina y rusa, respectivamente, han recibido este viernes el premio Nobel de la Paz en una ceremonia que se ha celebrado en Oslo.

El Comité Noruego del Nobel decidió reconocer en octubre a Ressa y Muratov "por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión, que es una precondición para la democracia y para una paz duradera".

La presidenta del comité, Berit Reiss-Andersen, ha destacado durante la ceremonia que ambos "participan en una guerra donde la palabra escrita es el arma, donde la verdad es el objetivo y cada exposición del mal uso del poder es su victoria".

"Necesitamos estar a su lado y apoyar a cada periodista en cada parte del mundo que trabaja por las mismas metas", ha agregado Reiss-Andersen.

