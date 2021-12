https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 13.12.2021 - Última actualización - 10:21

10:12

Lo expresó en el marco de la cena de fin de año del Frente Renovador en Santa Fe que se llevó a cabo el último fin de semana. El legislador dio un fuerte discurso donde marcó la necesidad urgente del llamado al diálogo y la búsqueda de consensos hacia adentro del justicialismo en la provincia. Además, dio su visión acerca del futuro del gobierno provincial. En el final confirmó el deseo de su espacio de que Sergio Massa sea Presidente en 2023.

Tras un año complicado por la pandemia Oscar Martínez: "Este es el tiempo de las coaliciones amplias, ya no hay lugar para visiones hegemónicas" Lo expresó en el marco de la cena de fin de año del Frente Renovador en Santa Fe que se llevó a cabo el último fin de semana. El legislador dio un fuerte discurso donde marcó la necesidad urgente del llamado al diálogo y la búsqueda de consensos hacia adentro del justicialismo en la provincia. Además, dio su visión acerca del futuro del gobierno provincial. En el final confirmó el deseo de su espacio de que Sergio Massa sea Presidente en 2023. Lo expresó en el marco de la cena de fin de año del Frente Renovador en Santa Fe que se llevó a cabo el último fin de semana. El legislador dio un fuerte discurso donde marcó la necesidad urgente del llamado al diálogo y la búsqueda de consensos hacia adentro del justicialismo en la provincia. Además, dio su visión acerca del futuro del gobierno provincial. En el final confirmó el deseo de su espacio de que Sergio Massa sea Presidente en 2023.

En sus palabras de bienvenida, a los más de trescientos asistentes que llegaron desde todos los puntos de la provincia Martínez afirmó que “este ha sido un año durísimo para todos, signado por la pandemia que aún nos atraviesa. Esta pandemia que no sólo nos ha dejado sin muchos de nuestros seres queridos, amigos, conocidos, sino que ha transformado la vida de millones de argentinas y argentinos con una situacion económica preocupante, con salarios que no alcanzan a cubrir la canasta básica, donde muchos de nuestros compañeros y compañeras solo pudieron subsistir a partir de la asistencia del Estado. Y es justo reconocer que sin ella hubiera sido muy difícil mantener la paz social, que aún maltrecha, es una conquista por el esfuerzo realizado por todos”.

Luego, el legislador del Frente Renovador hizo un resumen de lo logrado desde la Cámara Baja en estos dos años de gestión. “Tengo que agradecer a todos y cada uno de los compañeras y compañeros que sin descanso han permitido que desde la Cámara de Diputados hayamos podido cumplir con los compromisos electorales que hicimos y que lo hayamos hecho con convicción y perseverancia. Hemos logrado materializar numerosos sueños que durante largos años hemos abrazado y anhelado. El Boleto Educativo Gratuito es uno de ellos. La media sanción a nuestro proyecto de control de precios, la conectividad para sectores vulnerables en materia educativa, y la conectividad en general como política de Estado entendiendo que en estos tiempos no hay igualdad para todos si no hay internet para todos. Hemos logrado también la tan ansiada media sanción para la Ley de Víctimas de Delitos por la que hemos trabajado incansablemente, así como también otras leyes en materia de seguridad como la emergencia penitenciaria y la prisión preventiva para quienes portan armas en ocasión de la comisión de delitos. Estos y otros muchos proyectos son la muestra de que desde el primer día en que asumí en nombre del Frente Renovador lo hice con la convicción de ser parte de un sueño colectivo que se planteó el justicialismo para recuperar la provincia en 2019”.





Y en ese sentido, Martínez sostuvo que “Por eso hace algunos días atrás planteabamos con humildad, que si algo quedó claro en las elecciones es que el gobierno provincial y el Frente de Todos en la provincia necesita urgente un golpe de timón, una revisión de su hoja de ruta. El camino a transitar es el diálogo y búsqueda de consensos hacia adentro del propio peronismo que lo condujo al triunfo en 2019 y hacia afuera para recuperar el rumbo de los anhelos de los santafesinos. Es momento de reflexionar y repensar las estrategias, y por qué no, reconocer los errores que nos colocaron en esta situación. Reconocer errores no es claudicar, no es cobardía, es precisamente todo lo contrario. Reconocer errores es sinónimo de inteligencia y también de empatía. Sorprende a propios y extraños ver un pamperonismo provincial, que en vez de convocar expulsa y en vez de integrar excluye. Sorprende que el peronismo santafesino, le tema a figuras mediáticas que tienen solo el valor o la importancia de ser una denuncia actual y presente de la necesidad de que el gobierno provincial y el Frente de Todos haga una autocrítica y recupere la agenda de la gente”.

“Es hora -enfatizó- de llamar a todos los sectores del justicialismo para se hagan cargo de reencausar la gestión provincial, para consensuar los ejes centrales de las políticas públicas que hay que llevar adelante en el próximo quinquenio. Un diálogo con agenda abierta, que incluya temas centrales para el futuro de la provincia, para gobenar, para legislar, para ganar, pero sobre todas las cosas para transformar. Entendiendo que en el Frente de Todos nadie sobra, con los Diputados, con los Senadores, con los Intendentes, con los Concejales, con los compañeros de la Corriente Nacional de la Militancia, de La Cámpora, del Movimiento Evita, de Hacemos Santa Fe, de las Departamentales y la conducción política del Partido Justicialista y de todas aquellas fuerzas que apostamos a esta coalición. Cada uno puede señalar al otro espacio sobre la responsabilidad de la situación actual, pero no puedo dejar de mencionar que hay una coincidencia entre todos los sectores, y esa coincidencia es que ya no hay lugar para imponer visiones hegemónicas y que es necesario entender que es tiempo de coaliciones amplias. Es este el camino de una realidad diversa y es el camino que no solo transitan las demás fuerzas políticas en la provincia y en la Nación, sino en toda Latinoamérica. Vamos a charlar con cada uno de quienes integran el Frente de Todos y también con aquellos del campo popular que no podemos dejar que se incorporen a una alianza antipopular y conservadora como es el PRO y sus personeros en el ámbito de la provincia”, sentenció Martínez.

Y continuó: “Ese plan, con visión de futuro, debe incluir temas centrales como la generación de empleo genuino y la contención con políticas públicas de asistencia social directa sin intermediaciones. La transformación de planes de empleo en trabajo, entendiendo al trabajo como el gran ordenador de nuestra sociedad. También la educación, como motor para lograr consolidar el proyecto de la movilidad social ascendente. El desarrollo científico tecnológico, para generar valor agregado a nuestras producciones, el medioambiente, y la protección de los recursos naturales. La conectividad, y la discusión de un federalismo genuino, que entienda que no hay federalismo para todos sino hay internet para todos y que no puede existir un desarrollo de provincia, sin un desarrollo de todos los pueblos y ciudades y departamentos, para terminar con la migración interna que hacen que se troque la cultura del arraigo por la del anonimato y la violencia de los grandes conglomerados urbanos. Un sistema de salud que incluya a aquellos que pusieron el cuero en la pandemia para mejorar la atención primaria de nuestra población, son todos temas indispensables para el crecimiento de la provincia. Y qué decir de la seguridad, creo que necesitamos una amplia convocatoria para constituir un Consejo con todos los poderes del Estado y con las víctimas de delitos y sus familias, y una justicia que termine con esta situación donde la gente honesta esta enrejada y son los delincuentes donde andan sueltos”.

En el final de su discurso, “Cachi” Martínez expresó: “Quiero para terminar, hacer un reconocimiento enorme a quien nos marca a ustedes y a mí el camino a seguir. Personalmente, mi amigo y compañero desde hace más de 10 años, cuando me convocó a ser parte de su espacio allá por 2013. El líder del Frente Renovador, y hoy reelegido por unanimidad presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa. Porque Sergio Massa no es solo el conductor del Frente Renovador, no es solo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa es uno de los sostenes del Frente de Todos, es el gestor de los consensos y el garante del diálogo en la coalición de gobierno y el claro defensor de la clase media y de un modelo de desarrollo con empleo e integración social como palanca de la justicia social. Sergio Massa es el símbolo de un peronismo democrático y plural. Por eso quiero decirles esta noche que vamos a trabajar desde ahora para cumplir un deseo, un sueño, y es que Sergio Massa sea el próximo presidente de todas las argentinas y argentinos.”