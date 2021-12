Elon Musk elegido "persona del año" por la revista Time

Este lunes se conoció el nombre del elegido como personalidad del año por la revista de noticias estadounidense Time. Se trata de Elon Musk, considerado el hombre más rico del mundo, y seleccionado por ser una de las “pocas personas que han tenido más influencia en la vida en la Tierra, y potencialmente también en la vida fuera de la Tierra”.

.@elonmusk is TIME’s 2021 Person of the Year.



