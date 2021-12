https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 14.12.2021 - Última actualización - 10:25

10:12

En el Ministerio de Seguridad

Caso Sain: contrapunto entre fiscales y abogados defensores

Desde el MPA se aseguró que existe "gran cantidad de evidencia" para la causa. Sin embargo, el abogado del ex ministro de Seguridad lo refutó. "Hablaban de mil carpetas pero no vimos ni una. No hay nada; ni un solo indicio de supuesto espionaje ilegal".

Por Ivana Fux SEGUIR Durante nueve horas y en la sede de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos, los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Giménez abrieron y digitalizaron la documentación secuestrada en los allanamientos registrados en el Ministerio de Seguridad. Los procedimientos habían sido en el marco de una causa por supuesto espionaje ilegal durante la gestión de Marcelo Sain. En la apertura de este lunes, estuvieron presentes los abogados defensores de las personas investigadas. Casi al filo de la medianoche, el Ministerio Público de la Acusación emitió un comunicado en el que asevera que "a partir de la diligencia practicada, se corroboró la existencia de gran cantidad de evidencia de utilidad" tanto para la causa por presunto espionaje, como para la que investiga la compra de armamento. Respecto de la primera, sostiene el MPA que se encontraron "documentos e información referida a personas físicas"; en tanto que sobre la segunda, se advierte el hallazgo de "datos referidos a procesos licitatorios". Además, dicen haber detectado "siete bolsas de consorcio" con documentación destruida o preparada para su destrucción. Tenés que leer Investigación en Seguridad: "Se corroboró existencia de gran cantidad de evidencia" Pero los abogados defensores presentes en el procedimiento refutaron la información difundida por el MPA. En diálogo con El Litoral, el letrado que tiene a su cargo la defensa de Sain dijo que no se encontró "ni una sola carpeta" de las mencionadas. Hernán Martínez volvió a objetar los allanamientos por "ilegales e irregulares", y dijo que los fiscales "entraron a la pesca" a las oficinas del Ministerio. Tenés que leer Notificarán a Sain de las dos causas en las que es investigado - ¿Qué fue lo que pudieron observar en el procedimiento de este lunes? - Fue un procedimiento bastante extenso; duró desde las 9.30 de la mañana hasta casi las siete de la tarde. Consistió en la apertura de la documentación que presumiblemente se había secuestrado en el Ministerio de Seguridad. Lo que se hizo fue ir trayendo uno por uno cada paquete de documentación, que de hecho, estaban mal preservados; estaban mal fajados de modo tal que no se preservaba la identidad o integridad de la documentación. Todo eso se fue abriendo para luego filmar y digitalizar. Se escaneó todo. Nosotros esperábamos por las declaraciones del propio Fiscal General y por lo que trascendió en los medios, las famosas carpetas. Se hablaba de más de mil carpetas; no vimos ni una. No había ni una sola carpeta que diese algún indicio de espionaje ilegal o algo fuera de lo que son las funciones propias del Ministerio de Seguridad. - ¿A qué refería, entonces, esa documentación? - Se abrieron unos veinte bultos de documental. Había desde planillas de ingresos y egresos de personal, listados de Recursos Humanos, gastos reservados del año 2012; había documentación del año 99, de gestiones anteriores… Lo que uno encuentra en una oficina pública, que puede referir sí a la actividad propia del Ministerio de Seguridad en torno de investigaciones formales, pero ello siempre en el marco de lo que son las funciones propias del Ministerio. No hemos encontrado nada fuera de lo que es el funcionamiento del Ministerio. - ¿No había perfilamientos de personas no involucradas en causas judiciales? - Nada; no había ninguna carpeta de ningún político, empresario o periodista, como se dijo. Absolutamente nada. Todo lo que había quedaba en el marco de las funciones del Ministerio de Seguridad. Tenés que leer Sain negó espionaje ilegal y denunció enemistad de los fiscales - ¿Por qué el MPA, entonces, difunde anoche un comunicado asegurando que sí se encontró "gran cantidad" de evidencia para la causa? - No sabía que había un comunicado del MPA. Ése fue un planteo; nosotros cuando se terminó el procedimiento, solicitamos la entrega del material digitalizado como garantía del control de ese acto, por tratarse de acto irreproducible. Los fiscales volvieron a negarse. Hubo muchas irregularidades en toro el proceso, pero la más importante fue ésta: se negaron a darnos copia digitalizada de lo que se escaneó. Y se generó un ida y vuelta de estas cosas que están trascendiendo en los medios sobre lo que supuestamente se secuestró (que hay mil carpetas, por ejemplo), y los fiscales aseguraron que desde el MPA no se hizo ningún tipo de comunicado ni se había dado ninguna información. Entonces alguien está diciendo algo que no es. - ¿Qué les sugiere que entre la documentación secuestrada haya escritos del año 99, si lo que se investiga es la gestión de Sain? - Fueron a la pesca. Seamos realistas; fueron a ver qué encontraban. Uno ve la orden de allanamiento que hicieron y no surgió de un juez, sino de un fiscal. Ello representa la madre de todas las irregularidades. - Se argumenta allí que si se trata de una oficina pública, no se requiere orden de allanamiento… - Pero no pueden ir los fiscales 'de pesca' a ver lo que encuentran, a abrir carteras, bolsos, secuestrar celulares… Tiene que haber un límite porque esto sienta un precedente muy peligroso. Si seguimos con este criterio, quiere decir que cualquier fiscal puede irrumpir en una oficina pública a buscar lo que sea… Y eso es muy peligroso en torno del respeto de las garantías individuales de cada uno. - ¿Cómo continúa la causa, si a criterio de ustedes no hay evidencias? - Nosotros estamos pidiendo insistentemente el acceso a las actuaciones. Así como ayer pedimos copia de la documentación digitalizada, también pedimos que se levante la reserva de las actuaciones. De hecho, el propio Marcelo Sain pidió que se lo impute. Y está corriendo un plazo de quince días que va a vencer la semana que viene para el acceso irrestricto a todas las actuaciones que existiesen, a fin de conocer las evidencias con las que supuestamente se cuentan. Porque al día de hoy no hay nada; de acuerdo a lo que se vio ayer, no había un solo elemento para formular algún cargo. No sabemos de dónde vienen todas estas versiones de las mil carpetas, del espionaje ilegal… Es más lo que trasciende en los medios que lo que realmente vemos en el marco del proceso. - El MPA sostiene también que se secuestraron siete bolsas de consorcio con documentación que se estaba destruyendo ¿Es así? - Estas bolsas no fueron abiertas ayer; de hecho, había como una montaña de bolsas también mal fajadas y no preservadas, pero no se veía lo que tenían adentro. Nunca fueron abiertas. Por eso me llama la atención que haya un comunicado del MPA donde se hable de que las bolsas fueron parte del proceso. Eso es falso; las bolsas nunca se abrieron.

