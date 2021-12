https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se realizó la ceremonia oficial de asunción de los ediles electos en la cabecera departamental. Caras nuevas y otras conocidas en el noroeste santafesino.

Asunción San Cristóbal ya tiene a sus nuevos concejales

Por Noelí Rojas

Mediante un acto que tuvo amplia participación, como integrantes de espacios políticos, gabinete municipal, militantes y vecinos, la ciudad de San Cristóbal despidió a los tres concejales que culminaron su gestión. Carolina Morel, Pablo Bonacina y Diego Sartin agradecieron el apoyo recibido estos años, contaron los proyectos que pudieron llevar a cabo y aseguraron que continuarán trabajando por la ciudad.



Por su parte, los tres concejales que asumieron son Edgardo Martino, del Frente Progresista; Marcelo Andreychuk y Lorena Luna, del Partido Justicialista. Cada uno tuvo su momento para hablarle al público y realizar el juramento de compromiso con su labor y con la comunidad.



Andreychuk debuta junto a su compañera de bloque -Luna- en el Concejo Municipal y completará su equipo del PJ junto al edil Claudio Gaineddu. “El destino quiso ponerme a prueba y darme un desafío que en su momento, cuando me lo dijeron, me costó un poquito porque sabía que estaba en una situación cómoda, trabajando gremialmente muy bien, no sabía si iba a estar preparado pero dije ‘por qué no’. San Cristóbal tiene la posibilidad de que haya gente nueva que se sume a la política y así como lo vengo haciendo en el gremio lo puedo hacer en la política partidaria. Los sancristobalenses necesitamos que todos y todas nos pongamos a trabajar seriamente para que la ciudad vuelva a ser el San Cristóbal que yo conocí, dejando las mezquindades de lado y poniéndonos a trabajar en un proyecto que apunte hacia el futuro, donde todos los sancristobalenses tengamos las mismas posibilidades", expresó Marcelo Andreychuk.



Por su parte, Lorena Luna, la única mujer que ocupa una banca en el Concejo Municipal, también tuvo su momento y su discurso fue muy similar al de su compañero de lista, agradeciendo a los votantes por el apoyo, a los integrantes del Partido Justicialista de todas las épocas y a su familia. “Soy madre y para la mujer por más que luchemos por la igualdad siempre vamos a estar en desigualdad porque somos la cabeza de la familia, somos profesionales, somos madres y cuesta un montón. Estamos acá por un rol social que debemos cumplir con mucho compromiso. Llamo a todos los concejales a trabajar juntos, dialogando y discutiendo con respeto por el bien de San Cristóbal”.



En cambio, el discurso de Edgardo Martino fue muy distinto, se generaron intercambios con el público que se mostró disconforme con lo que estaba expresando. El ex intendente de la ciudad expuso varios puntos en los que está en desacuerdo con el gobierno nacional, el gobierno provincial y los concejales opositores. Los temas que trató fueron el vacunatorio vip, los encuentros en la Quinta de Olivos, la pandemia, la inflación y los índices de pobreza nacionales, entre otros puntos. Al finalizar también agradeció a su familia y a la comunidad.