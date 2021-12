https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Corresponden a los tres niveles: inicial, primario y secundario. El número es apenas el 5% de los más de 45600 niños, niñas y adolescentes que se habían desvinculado a diciembre de 2020 por la crisis sanitaria.

En toda la provincia Tras la pandemia, resta que vuelvan a la escuela unos 2300 alumnos santafesinos

De más de 45.600 alumnos de la provincia que habían dejado su vínculo con la escuela a diciembre de 2020 por la pandemia, aún quedan por recuperar unos 2.300. Los números fueron revelados por la ministra de Educación, Adriana Cantero, quien destacó el "altísimo nivel de recuperación de matrícula" que ha logrado Santa Fe. Según precisó, hacia fines del año pasado y por efecto de la situación sanitaria, se habían desvinculados del sistema educativo 3928 alumnos del nivel inicial, 18.859 del nivel primario y 22.860 del nivel secundario. A la fecha y según datos oficiales, la gran mayoría volvió a las aulas. No lo hicieron todavía 567 alumnos del nivel inicial, 395 del primario y 1393 del secundario. Totalizan 2.355 niños, niñas y adolescentes.

"Lo mejor que podemos decir a modo de balance de este año es cómo hemos sostenido las trayectorias escolares. Ésta es una provincia que puede mostrar claramente indicadores de recuperación de matrícula y también de sostenimiento del lazo pedagógico. Puedo decir que estábamos en noviembre del 2020 cuando todavía no teníamos presencialidad, preocupados por algo más de 22 mil trayectorias en el nivel secundario, más de 18 mil en el primario y casi 4 mil en el nivel inicial. Después de todo el trabajo del año, cerramos el 2021 diciendo que hoy estamos fortaleciendo el vínculo (en números redondos) con 500 alumnos del nivel inicial, 400 del primario y unos 1400 del secundario. El resto ha reconstruido su vínculo con la escuela y está transitando su trayectoria con normalidad", planteó.

- ¿Esos 2300 alumnos no volvieron a la escuela pero mantienen vínculo con el sistema? ¿Los tienen identificados?

- El Ministerio tiene detectados a estos alumnos aunque no hayan regresado a la escuela. Tenemos un sistema nominado con nombre de alumno, escuela, grado; por eso hemos podido buscarlos en la casa y convocarlos. Estos indicadores ponen a la provincia en un lugar para ser observada en el contexto nacional por el nivel alto de recuperación de vínculos en la presencialidad cuidada. Estamos en un lugar de altísimo nivel de recuperación de trayectorias. Estamos dando números que están confirmados y construidos por lo que dicen las propias escuelas.

- ¿Se considera que estos niños han abandonado la escuela, más allá del vínculo que puedan mantener con el sistema?

-No, no consideramos el abandono; sí consideramos la categoría de un vínculo de baja densidad que hay que construir y recuperar para que el año que viene aparezca fortalecido en el recorrido que le corresponde por la edad y el grado a cada alumno.

- ¿Eso no es deserción para ustedes?

- No, nosotros no trabajamos deserción en este momento, hasta que arranquemos las clases el próximo 2 de marzo y veamos quiénes van y quienes no van a la escuela. Porque seguimos trabajando diciembre, enero y febrero con distintas alternativas, con el sistema de fortalecimiento de aprendizaje, con el sistema de Verano Activo y esperando poder decir ese día (2 de marzo) que ningún chico está fuera de la escuela.

- ¿Puede instrumentarse el pasaporte sanitario en el ámbito escolar el año que viene?

- Por ahora, solamente está previsto para los grandes eventos. Nosotros seguimos la situación sanitaria paso a paso como hicimos durante toda la pandemia; por eso fuimos la primera provincia en recuperar la presencialidad plena. Ahora, si las curvas epidemiológicas y la aparición de nuevas cepas indicaran que es necesario el pasaporte en las escuelas, lo vamos a hacer y vamos a tener información estadística y confiable sobre cuántos chicos vacunados tenemos. Estamos muy expectantes de poder tener en 2022, un año de presencialidad plena en las escuelas con todos los cuidados.

Salud Laboral

Adriana Cantero anunció que el Ministerio de Educación "ha recuperado el sistema de salud laboral". Sostuvo que esto redundará en un mecanismo "más ágil y eficaz, basado en la prescripción médica para el otorgamiento de licencias a través de juntas que se constituirán en todas las regionales". Ello implicará la eliminación de "la tablita", que regía hasta aquí el sistema de las licencias por enfermedad para docentes. Así se lo había hecho saber el Ministerio a los gremios, en una reunión paritaria realizada días atrás. Según Cantero, el cambio de sistema deja sin efecto un oneroso contrato firmado por la provincia con la Universidad Nacional de Rosario.