Los citaron para hablar de la indemnización por despido y les dieron una paliza

El dueño de un corralón y sus dos hijos fueron imputados por haber encerrado y golpeado a dos exempleados.

Tres esperancinos fueron imputados por haber golpeado a dos exempleados de su corralón la tarde del lunes. Les habrían recriminado el robo de una cuantiosa suma de dinero, tras lo cual los agredieron mientras amenazaban: "Te vamos a matar…de acá no te vas a ir, te vamos a dejar inválido".

El fiscal Francisco Cecchini atribuyó a Rubén Reinaldo F. (63) y sus hijos Jorge Luis (38) y Eduardo Nicolás (34) la coautoría de los delitos de "privación ilegítima de la libertad calificada por ser cometida con amenazas y violencia" y "lesiones graves dolosas", en perjuicio de dos muchachos.

La audiencia se realizó este miércoles cerca del mediodía, fue presidida por el juez Nicolás Falkenberg y contó con la presencia de los defensores Hernán Nessier y José María Silvela (este último de manera virtual). También estuvo presente el Dr. Raúl Sartori, quien se presentará como querellante en representación del joven que se llevó la peor parte de la paliza.

La peor parte de la golpiza se la llevó un muchacho que terminó inconsciente, con hemorragias y una fractura en el pómulo.Foto: Gentileza

Un "robo"

La intervención policial se dio a partir del llamado al 911 que efectuaron uno de los agresores, que manifestó que habían encontrado a dos ladrones dentro de su corralón. Pero con el correr de las horas, esa primera versión se desmoronaría.

Según lo imputado, los dueños del corralón ubicado sobre calle Amado Aufranc al 1200, citaron a dos exempleados a las 18 para realizar un acuerdo laboral indemnizatorio. Los muchachos se presentaron, los hicieron ingresar y luego cerraron la puerta con llave. Seguidamente subieron hasta la primera planta, hasta la oficina donde sería la reunión.

Fue allí que comenzaron a recriminarles la falta de una cuantiosa suma de dinero, de lo que los jóvenes se desentendieron, pero a pesar de esto comenzaron a amedrentarlos con frases como: "Te vamos a matar…de acá no te vas a ir, te vamos a dejar inválido".

Paliza

Esto los asustó, e intentaron escapar, pero sus ex patrones les bloquearon el acceso a la escalera y manifestaron "de acá no se va nadie", manteniéndolos en la oficina. Inmediatamente se le fueron encima a una de las víctimas, con golpes de puño y patadas. El otro joven intentó detenerlos, pero no logró nada a excepción recibir algunos golpes y de la amenaza: "Para vos también hay",

Siguieron atacando al primero, que en un momento logró zafar se dirigió directo hacia la escalera y, en el afán de escapar de sus agresores, terminó cayendo hasta la planta baja. Allí fue nuevamente interceptado y golpeado hasta quedar inconsciente. El médico policial le constató hematomas, edemas, contusiones, hemorragias, equimosis y fractura en el arco cigomático (pómulo).

Fue entonces que llamaron al 911. Tras entrevistar a los involucrados y esclarecer los hechos, la fiscalía ordenó la detención de los dueños del corralón y los imputó. El viernes se realizará la audiencia de medidas cautelares, en la que solicitarán que los tres esperancinos queden en prisión preventiva.