Colón viaja a Santiago del Estero este jueves al mediodía

A las 13 saldrá el vuelo desde Sauce Viejo. A las 12.15 está prevista la partida del micro desde el predio al aeropuerto. Se convoca a los hinchas a despedir al plantel.

El plantel de Colón partirá este jueves a las 13 desde el aeropuerto de Sauce Viejo con destino a Termas de Rio Hondo y allí esperar la final por el Trofeo de Campeones ante River. Unos 45 minutos, a las 12.15, saldrá el micro con los futbolistas desde el predio rojinegro y se convoca a los simpatizantes sabaleros a despedir a los jugadores, repitiendo experiencias recientes en los partidos decisivos que se jugaron en los últimos tiempos. Por otra parte, el plantel se someterá este jueves a las 8 de la mañana a un hisopado.

El plantel de Colón partirá este jueves a las 13 desde el aeropuerto de Sauce Viejo con destino a Termas de Rio Hondo y allí esperar la final por el Trofeo de Campeones ante River. Unos 45 minutos, a las 12.15, saldrá el micro con los futbolistas desde el predio rojinegro y se convoca a los simpatizantes sabaleros a despedir a los jugadores, repitiendo experiencias recientes en los partidos decisivos que se jugaron en los últimos tiempos.

Por otra parte, el plantel se someterá este jueves a las 8 de la mañana a un hisopado. Si bien es moneda corriente cuando se viaja en vuelos chárter, hay un motivo puntual que es lo que ocurrió el martes por la mañana, durante la distinción que le realizó la Cámara de Diputadas y Diputados al plantel por la obtención del título de campeón de la Copa de la Liga Profesional.

Uno de los asistentes fue Leandro Busatto, quien a través de su red social manifestó lo siguiente:

“A última hora de ayer, de manera preventiva, por un acto institucional que debía tener en Buenos Aires, y sin síntomas, decidí hisoparme. El resultado del test rápido fue positivo. No hice ningún viaje al exterior ni incumplí ningún aislamiento, como afirman erróneamente algunos. Al enterarme del resultado, me comuniqué con la CD de Colón, teniendo en cuenta que fui uno de los legisladores convocados por la Cámara de Diputados de Santa Fe para hacerle entrega de una distinción al club por la obtención del campeonato. La actividad institucional duró 10 minutos y se realizó al aire libre en el predio de la institución, junto a otros legisladores, integrantes del cuerpo técnico, plantel y comisión directiva. Desconozco si existió alguna intencionalidad o no, pero el resultado del test que me realicé en el Cullen (el efector público más importante de la ciudad, a la vista de todos) trascendió en algunos medios de comunicación capitalinos con informaciones erróneas o mail intencionados. Se habló de un supuesto viaje al exterior que nunca hice, algo sencillo de comprobar ya que hace semanas estoy en Santa Fe participando de mis actividades legislativas. Y desde que se me comunicó el resultado estoy cumpliendo el aislamiento correspondiente y sigo sin síntomas. Lamento la situación, absolutamente involuntaria. Participé de esa actividad como lo hice en este tiempo en otras, vinculadas a mi actividad legislativa. Jamás estaría en mi ánimo perjudicar a Colón, club del que soy socio y al cuál amo”.

