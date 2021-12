https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 17.12.2021 - Última actualización - 11:32

11:31

Presupuesto 2022 El discurso de Máximo Kirchner que hizo cambiar la votación en Diputados

Este viernes la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de Presupuesto 2022 tras una intensa sesión que duró casi 24 horas.

Previo a la votación, los jefes de bloque tuvieron su oportunidad de exponer ante el recinto. A su turno, Máximo Kirchner recalentó el debate con un duro discurso contra la oposición.

"Habiendo en esta Cámara un ex vicepresidente presente, un ex vice de gobierno presente y una exgobernadora de la provincia de Buenos Aires y un expresidente de esta Cámara... me llama la atención poderosamente el comportamiento que está teniendo también un exministro del Interior del gobierno que nos precedió”, expresó el hijo de Cristina Kirchner.

“Me llama poderosamente la atención el comportamiento que están teniendo ante una situación gravísima cuando endeudaron este país en 44 millones de dólares”, continuó. “Escuchen, escuchen, escuchen, escuchen, escuchen, yo los escuché, aprendan a escuchar, aprendan a escuchar, aprendan a escuchar, aprendan a escuchar, aprendan a escuchar, aprendan a escuchar”, agregó.

"Teniendo en cuenta la presencia de tan distinguidas personas que ocuparon tan altos cargos producto de la elección, claro que leemos los resultados de las urnas, y esta es una elección intermedia [sobre las legislativas de noviembre]. La elección de 2019 definió la Presidencia de la Argentina. Lo que uno quiere es que podamos votar. Es el pedido que recibimos de nuestro Presidente que se compromete a mandar estos proyectos [por el de presupuesto] al Congreso, como se hará con el del acuerdo con el FMI, que ojalá hubiera sido en el pasado tan meticulosamente analizado por quienes hoy son oposición, ojalá hubiese pasado por este Congreso, para cuidar que en el acuerdo se respetara nuestra democracia. Quizás fue por la cobardía [de la ahora oposición] de no mandar el proyecto al Congreso. Presidente, votemos el proyecto por sí o por no y terminemos el show, por favor”, cerró Kirchner.

Luego de esas palabras, el bloque de Juntos por el Cambio, en la voz de Cristian Ritondo fustigó contra el oficialismo y se negó a seguir el debate. Acto seguido, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, dispuso la votación que finalmente salió de manera negativa para el kirchnerismo.