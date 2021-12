Colón: Piovi se quedaría afuera de la final ante River

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Habría también un cambio de esquema: 4-4-1-1. El defensor, cuyo vínculo vence el 31 de diciembre, tenía muchas ganas de jugar, pero no está bien y menos para un partido tan decisivo.

(Enviado Especial a Santiago del Estero)

Tiró presión Gonzalo Piovi cuando bajó del micro, este viernes en el hotel Termas Uno luego del entrenamiento, diciendo que estaba para jugar, más allá de que reconocía un poco de dolor en una de sus piernas.



Desde el cuerpo médico, la evaluación no era positiva hacia su inserción en el equipo. El defensor lateral tiene una distensión en el recto de la pierna izquierda. La decisión final debía llegar de la mano de Domínguez, naturalmente, quien seguramente pretenderá que estén todos en las mejores condiciones. Se trata de una final y no se puede regalar absolutamente nada. Conclusión: es muy probable que Piovi no juegue y se cambie el esquema.



¿Qué piensa Domínguez?, línea de cuatro con Meza, Bianchi, Goltz y Delgado. Cinco volantes con Aliendro, Lértora, Castro, Bernardi y Ferreira. Y un punta, que sería Facundo Farías, aunque surgió también una pequeña duda con Beltrán. Habrá que esperar hasta las 19, horario en que llegará el plantel al Madre de Ciudades, aproximadamente.