Video: Tiene 86 años y se fue a ver a Colón a Santiago del Estero

“Tengo la expectativa de que ganemos”, le dijo a El Litoral Beba, la abuela sabalera, en la puerta del estadio Madre de Ciudades.

Desde hoy Lydia Beatriz Ezcurra, más conocida como "Beba", será recordada como “la abuela de Colón”, la que con 86 años sigue al sabalero donde vaya.

“Lo sigo a Colón desde hace mucho años, fui a Paraguay, a Chile, recorrí todo el país con Colón”, dijo con un tono muy sereno, sentada en la puerta del estadio Madre de Ciudades donde esta noche se jugará la final del Trofeo de Campeones.

“Tengo la expectativa de que ganemos. Tenemos que sumar otra estrella. River ya ganó mucho, para qué quiere seguir ganando”, afirmó.

“Colón es toda mi vida, mi familia, mi yerno, mi hija, mis cuatro nietos, que me siguen incondicionalmente, me llevan y me acompañan a todas partes”.

La abuela de Colón espera tranquila para ingresar al estadio. Sus familiares la llevan a upa. Será testigo privilegiada de una nueva final para el equipo de sus amores.

Y que sea Colón, toda la vida.