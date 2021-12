https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 18.12.2021 - Última actualización - 22:27

22:24

El defensor, cuyo pase pertenece a River, arrancó el partido desde el banco en el ‘Sabalero’.

Trofeo de campeones Nahuel Gallardo y el 'Muñeco' se saludaron en la previa del enfrentamiento entre Colón y River El defensor, cuyo pase pertenece a River, arrancó el partido desde el banco en el ‘Sabalero’. El defensor, cuyo pase pertenece a River, arrancó el partido desde el banco en el ‘Sabalero’.

Nahuel Gallardo saludó a su padre antes del arranque del partido entre River y Colón, en Santiago del Estero, por el Trofeo de Campeones. El pase del hijo del director técnico millonario pertenece al conjunto de Núñez, pero está a préstamo en el Sabalero.

El defensor ya había enfrentado al Muñeco cuando fue cedido a Defensa y Justicia, aunque el hecho de que esta vez sea en una final le otorgó un contexto especial. “Hay sensaciones encontradas, pero trato de tomarlo con naturalidad. Son cosas que se presentan”, explicó en declaraciones a ESPN.

Con respecto a la particularidad de ser el hijo del Muñeco, fue contundente y explicó que “no es fácil”. Además, agregó: “Desde chico tuve que convivir con eso. Al lugar que voy me tratan por cómo soy. Por mi nombre y no por mi apellido. Con la simpleza que me transmitieron mis padres”.

Además, le preguntaron si charló con Marcelo en estos días, pero el lateral se sinceró: "Tratamos que no. No se habla con papá. ¿Si me voy a saludar antes del partido? La otra vez no pasó, estábamos muy metidos en lo nuestro" anticipaba el defensor.

Además de su hijo Nahuel, el plantel de Colón cuenta con Cristian Ferreira y Lucas Beltrán. El mediocampista tiene firmado un préstamo hasta el 31 de diciembre de este año y en breve volverá al Millonario, mientras que los otros dos finalizan la cesión con el conjunto santafesino en el final de 2022.