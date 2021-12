Emotiva despedida de Ponzio: "Ojalá pueda seguir en esta casa"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El referente de River y de la era Gallardo disputó su último partido con el “Millonario” en la victorio por 4 a 0 en la final por el Trofeo de Campeones.

El volante de River Plate Leonardo Ponzio, quien hoy cerró su carrera como futbolista profesional con un nuevo título tras golear por 4 a 0 a Colón de Santa Fe en Santiago del Estero, expresó su deseo de seguir ligado a la institución de Núñez.

"Todavía no caigo y lo único que quiero es seguir en esta casa", dijo, visiblemente emocionado. Según distintas versiones vinculadas la institución, se integraría a la secretaría técnica que encabeza el uruguayo Enzo Francescoli.

Esta noche Ponzio ingresó en el complemento, se puso la cinta de capitán y tras la victoria sobre Colón encabezó los festejos: recibió la medalla y el Trofeo de Campeones, empezó a "quebrarse" con un video con imágenes de su carrera que se exhibió en la pantalla gigante del estadio Único Madre de Ciudades y luego les habló a los hinchas, muchos de ellos con su camiseta 23.

"Todavía no caí, la verdad es que todavía no caí. Mañana va a ser difícil pero hoy no caí. Gracias a los compañeros, gracias al cuerpo técnico, gracias a todos. No quiero ser el centro de atención, gracias, gracias, gracias", expresó entre lágrimas.

"Llegué de otro lado y me adoptaron de la mejor manera. Me dediqué al máximo y ojalá pueda seguir en esta casa", añadió.

Ponzio contó que "hace mucho tiempo" viene mirando hacia atrás y pensando "la decisión" de dejar de jugar al fútbol: "Cuesta que se termine, pero creo que es el mejor momento para mí", enfatizó.

"Tampoco caigo de todo lo que hice con esta camiseta. Fui un privilegiado y por eso digo que ojalá pueda seguir en esta casa desde algún lado. Tengo mucha curiosidad, tengo muchas expectativas en las cosas que puedo hacer desde otro lado", cerró Ponzio, quien también agradeció el apoyo de su familia.

