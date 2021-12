https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 19.12.2021 - Última actualización - 3:54

3:41

La legisladora repasó los principales ejes de la tarea de ese sector político en los dos primeros años y trazó desafíos para los venideros. Las objeciones al pase sanitario.

Diputada provincial Natalia Armas Belavi: "El concepto de Vida y Familia va mucho más allá del aborto" La legisladora repasó los principales ejes de la tarea de ese sector político en los dos primeros años y trazó desafíos para los venideros. Las objeciones al pase sanitario. La legisladora repasó los principales ejes de la tarea de ese sector político en los dos primeros años y trazó desafíos para los venideros. Las objeciones al pase sanitario.

La médica Natalia Armas Belavi integra la bancada de diputados de Vida y Familia, fuerza que tuvo su primera experiencia política en las recientes elecciones santafesinas. Sobre su tarea parlamentaria y las definiciones de su espacio político en la charla con El Litoral.

- ¿Qué le deja este segundo año de mandato como legisladora?

- En el primer año hablamos de lo sanitario, era la novedad, de lo cerrado y de lo que necesitábamos reforzar. Este año, lo educativo fue, para nosotros, lo primordial. La educación como actividad esencial. Lamentablemente cerramos el año con ese aprobado masivo del Ministerio de Educación. Nos está faltando la necesidad de acompañar a los chicos, no es solamente cursaron, asistieron y con asistencia perfecta pasaron de año; están quedando colgados muchas cosas, muchos conocimientos. Ya fue complicado mantener la continuidad educativa, ni hablar de los contenidos básicos si fueron captados por los estudiantes. Hubiese estado bueno algún tipo de evaluación por parte del Ministerio de Educación y, quizás, si el resultado no era el mejor reforzar o bien definir cómo iniciar el año próximo. Esperábamos un plan del Ministerio de Educación, no el tránsito del tiempo y nada más. Esperamos que el año próximo se haga alguna evaluación para saber de dónde partir, como se hacía años atrás, para poder equiparar. Caso contrario el pase de primaria a secundaria y de secundaria a universidad puede ser muy traumático.

En lo sanitario, gracias a Dios los números de la pandemia aflojaron y como sociedad nos relajamos bastante, debemos recordar que el virus sigue existiendo. Estamos aprendiendo a convivir con el virus y la posibilidad de contagio siempre está, por lo tanto hay que continuar con las medidas personales de barbijo e higiene de manos. El personal de salud lo único que recibió fue aplausos: hoy pelea por el pase a planta de médicos, los enfermos siguen peleando pasar de empleados administrativos y profesionales; los instrumentadores quirúrgicos le entregaron al gobernador en mano la carpeta con reclamos. Los más expuestos, los que dieron todo por nosotros, siguen siendo los menos reconocidos. En residencias están en cupos jerarquizados hace cuatro años con convenios de trabajo y deberían estar, al menos, como interinos. Hay pocas respuestas de parte de la ministra de Salud en todos estos temas. Además debería tener una mejor relación con la Cámara.

- El gobierno provincial anunció el pase sanitario como la nación. ¿Usted objeta esto?

- Nosotros defendemos la libertad individual de la persona de decidir vacunarse o no vacunarse. La vacuna no es obligatoria. Bajo esa premisa y en la incertidumbre de la pandemia está la libertad individual de elegir vacunarse o no. Está demostrado que esta obligación a vacunarse, este pasaporte sanitario no está dando grandes resultados en Europa donde ha generando mayores resistencias en personas de hasta 30 años. Cuando empezó la vacunación a menores de 30 empezó la resistencia. Se advierte en las redes sociales. La pregunta es ¿por qué si te aplicaste dos no vas por la tercera? y esa resistencia es por la presión del gobierno de vacunar sí o sí. Si no lo haces serás de segunda categoría y no podrás asistir a boliches, recitales, fiestas masivas o situaciones en los que gobierno considera que son de riesgo . A lo mejor, mañana nos aplican el pasaporte para ir a una actividad religiosa porque una Iglesia tiene presencia masiva en algunos casos. Este gobierno le exige más a los que vivimos en el país que a los que ingresan del extranjero.

- Desde lo profesional cómo entiende este choque entre la necesidad de vacunarse y la libertad.

- La inmunidad de las personas se pude dar de dos formas: la natural o la adquirida. Está demostrado con estudios científicos publicados en Nature, Science, etc, que la inmunidad la pueda dar la vacuna o la enfermedad, incluso haber contraído la enfermedad genera una inmunidad más duradera que la vacuna. La protección de rebaño también está dado por aquellos que han tenido Covid y no se han vacunado. Esas personas tienen inmunidad y están haciendo protección al resto de las personas. Allí está la libertad. No es el que no se vacuna va a generar que el virus circule; si tuvo la enfermedad tiene la misma inmunidad que el vacunado. La diferencia va a estar en que si contraes la enfermedad puede ser más grave o más leve. A nivel poblacional de cualquiera de las dos maneras se genera una inmunidad que necesitamos para que el virus vaya pasando y conviviendo. Hay estudios que demuestran que el virus se está transformando de tal forma que se está pareciendo a un resfrío común, o sea que empezamos a convivir con el virus; los virus como seres biológicos necesitan del huésped, en este caso las personas para sobrevivir; matar al individuo no le sirve al virus. Empezar a buscar los modos de convivir, vamos a compartir con el virus en el retorno a la vida normal.

- Este año, como Vida y Familia hicieron la primera experiencia electoral, especialmente en ciudades

- Sentimos orgullos porque presentamos listas en muchas localidades; vimos mucha gente que se sigue sumando a la propuesta de Vida y Familia. Ingresaron dos concejales propios y otro que acompañamos en lista. Empezamos de cero y el armando de a poquito es una alegría. No contamos con los recursos, ni con el armado de otras fuerzas políticas. Partido nuevo, la experiencia de estos años de mandato y haber logrado concejales nos deja más que contentos y entusiasmados para seguir dando pelea.

La intención es tener un partido nacional para participar en las próximas elecciones, ser una opción electoral.

- ¿La propuesta de usted es mucho más que el pañuelo celeste?

- El pañuelo celeste quedó en aquella grieta de aborto si, aborto no. Representar el partido Vida y Familia tiene que ver con los valores que nos enseñaron de chico; con volver al niño poder jugar en la calle, al niño bien alimentado, no desnutrido; al adolescente que va al club de barrio y no cae en el consumo de sustancias; el padre que tiene un trabajo digno por el cual puede volver a su casa a almorzar y no tener que tener comedores por todos lados; la madre que puede desarrollarse como persona, con trabajo digno y acompañar a sus hijos; el adulto mayor que no es desamparado ni abandonado. El concepto vida abarca todos los puntos de la vida y va mucho más allá de aborto si, aborto no. Siempre el aborto va a seguir siendo nuestra pelea porque vamos a seguir acompañando a las madres embarazadas y que están en algún conflicto con su embarazo. El concepto de Vida y Familia va mucho más allá del concepto de aborto.

Seguridad

Armas Belavi respalda los proyectos del bloque político que integra en materia de seguridad mientras la Cámara de Diputados discute si emergencia sí o emergencia no para seguridad. "Nosotros proponemos agregar el ojo ciudadano y el inhibidor de celulares en las cárceles como instrumentos para ir mejorando la condición de seguridad de la ciudadanía", le dice a El Litoral.