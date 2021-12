Álvarez hizo lo que sabe y le sobró, Farías hizo lo que pudo y no alcanzó

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por Alberto Sánchez SEGUIR Dos de los cuatro goles con los que River venció a Colón este sábado por la noche en el Estadio Único Madre de Ciudades fueron obra de el. Y en los otros dos (el tercero, de Rollheiser, y el cuarto, de Carrascal) tuvo participación preponderante. Además, cada vez que tuvo contacto con el balón, fue motivo de preocupación para cualquiera de los defensores de Colón, sobre todo para los zagueros centrales, Bruno Bianchi y Paolo Goltz. Es que Julián Álvarez, indudablemente, fue el hombre que marcó la diferencia en el 4-0 del Millo sobre el Sabalé. Pero tampoco es para sorprenderse, el delantero cordobés llegaba a este partido con unos antecedentes impresionantes. Es el atacante del fútbol argentino del momento y por eso Lionel Scaloni lo ha convocado para jugar la Copa América de este año, en la que jugó contra Brasil. Lamentablemente para los intereses sabaleros, todo lo que se podía prever de parte de Álvarez se pudo comprobar en el dañado campo de juego del Madre de Ciudades. Es muy difícil, casi imposible, encontrar en su actuación algún argumento como para criticarle. Al ritmo de Julián. Álvarez, el hombre de la noche, festejando uno de sus goles junto a sus compañeros. Foto: Gentileza Y quiero que se entienda lo que pienso. Aun en sus pocas equivocaciones en participaciones individuales, Álvarez hizo algún "quilombo" en la última línea colonista, que nunca pudo controlar de manera eficiente al atacante de 21 años. Julián Álvarez hizo contra Colón, en un partido decisivo, todo lo que sabe y ha demostrado a lo largo del campeonato terminado hace una semana, y le sobró a él en forma individual y a su equipo de manera colectiva para ganar el Trofeo de Campeones. Por el lado de Colón, entre tantas actuaciones por debajo de lo regular, con varios que hasta podrían merecer un aplazo, quien se destacó fue el pibe Facundo Farías. El juvenil delantero sabalero, desde la decisión de usar la camiseta con el número 10 en la espalda se le notó la intención de convertirse en uno de los baluartes del equipo de Domínguez. Sin atenuantes. Los jugadores de Colón no supieron resolver todo el potencial de River, que sin dudas fue mucho más. Foto: Pablo Aguirre Es una pena que sus ganas, sus intenciones, su voluntad y su amor por los colores rojinegros no hayan alcanzado para que Colón y sus hinchas por lo menos hayan podido gritar un gol. Realmente se lo merecía el pibe. De entrada se puso el equipo al hombro. Es verdad, con más voluntad y empeño que otra cosa, pero hubo instantes en los que del mediocampo hacia adelante, la "Joya" era el que obligaba a los defensores millonarios a estar atentos. Lástima que no contó con la compañía necesaria. Pero ahí también hubo una diferencia, esta vez desde lo táctico y lo estratégico. Mientras Álvarez, en los dos goles suyos, fue quien terminó la jugada y lógicamente fue el encargado de la definición, a Farías se lo observó muchas veces en zona de gestación, pero eso ha hecho que no llegue a la zona "caliente" del área, alejándolo de la posibilidad de convertir. Cómo incidieron en el partido La siguiente es una crónica de las jugadas en las que tanto Julián Álvarez como Facundo Farías tuvieron participación durante la final jugada en Santiago del Estero. Lógicamente, los dos goles del delantero de River incidieron muchísimo más que la voluntad del pibe rojinegro. Primer tiempo * A los 7 minutos, Farías por derecha le ganó en velocidad a Héctor Martínez, quien le cometió falta, por la que el defensor millonario fue amonestado. * A los 11 minutos, Álvarez se metió al área por izquierda y cuando se le cerraba el ángulo pateó de zurda, cruzado, y Burián la despejó con dificultad hacia un costado. * A los 41 minutos llegó el primer gol de River, marcado por Álvarez en gran definición de zurda de aire tras el centro desde la derecha de Simón. * A los 45 minutos, Farías por derecha llegó al fondo con mucho esfuerzo y envió el centro pasado pero no llegó nadie por el otro lado. Segundo tiempo * A los 12 minutos llegó el segundo gol de River. Julián Álvarez nuevamente después de ganarle la posición a Goltz. * A los 16 minutos, Farías por derecha remató débilmente cuando apenas entró al área. * A los 32 minutos se terminó el partido para Farías, entró Leguizamón en su lugar. * A los 37 minutos llegó el tercer gol de River a cargo de Rollheiser después de una gran jugada de Álvarez, que en la acción previa remató de zurda al caño derecho de Burián. * A los 42 minutos , el cuarto gol de River, marcado por Carrascal tras un excelente pase de Álvarez. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

