Murió Alfonso Grispino: Dr. Dyango y Pedemonti en "Todo por dos pesos"

La noticia la dio a conocer Beto Casella, con quien había compartido 15 años de radio en “Bien levantado” con su personaje Bartolo. También participó en “Gatica”, “La banda del Golden Rocket” y “Relatos salvajes”.

“Voy a dar una noticia que no hubiera querido darle, se nos fue Bartolo, don Alfonso Grispino. Falleció anoche, al parecer de muerte súbita, durmiendo”. Con estas palabras, Beto Casella encabezó un video de cuatro minutos en su cuenta de Instagram en la que dio a conocer la muerte del actor, que formó parte de su ciclo radial “Bien levantado” durante 15 años. Conocido también por su personaje de Flavio Pedemonti en “Todo por dos pesos”, tenía 88 años y según el conductor en los últimos meses su salud se había ido deteriorando.

Respecto al estado de salud, Casella informó que era motivo de preocupación en el grupo de trabajo. “Todo el equipo de ‘Bien levantado’ lo iba notando y lo ayudábamos en temas médicos, y nos aseguramos que no le faltara nada. Vivía solo, no tenía familia. Por lo cual estoy seguro que ustedes y nosotros, con la radio y el amor permanente fuimos lo mejor que pasó en la vida”, destacó el conductor de “Bendita”.

“Los años más felices de Bartolo, de Alfonso Grispino, fueron en la radio. El era consciente y veía en las redes las muestras de cariño eterno”, enfatizó Casella, que también lo despidió en la cuenta de Instagram “Viejobartolo”, que le habían creado en ese programa. “Me fui de gira definitiva. No lloren, caretas, ya saben que prefiero las carcajadas”, dice la publicación, que acompaña una fotografía de Grispino en pose bien rockera.

“Fuimos la familia de Bartolo, ustedes y nosotros. Casi sin quererlo”, agregó Beto en relación al hombre que lo acompañó quince años. Y lanzó una hipótesis “Si el viejo pensó que si la cosa iba a venir con deterioro y de demasiada dependencia de los demás, mejor irse a descansar. Mejor irse así. Todos los mensajes que recibió fueron terapéuticos para él”, sentenció.

Respecto al recorrido de Crispino, destacó. “Vivió una vida en la que se cagó de la risa, supero las expectativas. Él fue persona de los medios casi de casualidad, fuimos los que lo rodeamos durante mucho tiempo. Sintámonos orgullosos de esa relación con él y pensemos que si esto se hubiera estirado no hubiera sido tan feliz”, agregó. Y definió su actuación en la radio como terapéutica: “Cuando él venía a grabar le cambiaba la cara, la pose, la postura. Estamos en paz, dolidos con esta partida y es un ser querido más que tenemos en el altar de los recuerdos”, señaló con voz pausada y tono de tristeza.

Sin embargo, al final de su mensaje propuso recordarlo como Alfonso hubiera querido. “Veremos si con la magia de la radio le buscamos la vuelta para que el viejo siga estando con nosotros, como a veces vemos a Olmedo en la tele. Veremos si Bartolo sigue formando parte con tantas locuras que ha ido grabando, algunas que no salieron al aire. Recordémoslo con una sonrisa, estoy seguro que es lo que él hubiera querido. Gracias por todo lo que les dieron”, cerró.

Junto a Ricardo Darín en la historia de “Bombita”, en “Relatos salvajes”.Foto: Archivo

Con un pasado como metalúrgico y una curiosidad por el espectáculo que lo llevó a participar de tiras y películas -“Gatica”, “La banda del Golden Rocket”- Grispino saltó a la fama ya jubilado durante su participación en “Todo por dos pesos”, a finales de la década del ‘90. En el ciclo de culto que protagonizaban Diego Capusotto y Fabio Alberti era uno de los que ayudaba a satirizar el concepto del programa.

Allí interpretaba al Dr. Dyango que presentaba algunas secciones mientras bailaba ridículamente, contrapunto de la asistente Sushi Tepanaki (interpretada por Irene Cheung Choilin) a la que siempre trataba de seducir en la presentación del Ranking de canciones.

También llevó a su personaje Flavio Pedemonti, un ex futbolista malhablado y rebelde, de gestas pasadas y un presente minado por sus excesos, pero siempre dispuesto a no transar con el sistema. Su histrionismo cautivó de inmediato a los integrantes del programa que no dudaron en convocarlo “Pedemonti vino una primera vez, escuchamos su forma de hablar y cualquier cosa que decía con ese tono, era gracioso. A partir de ahí, se incorporó al elenco”, explicó Capusotto al respecto.

También le puso el cuerpo a Bosé, un futbolista brasileño afrodescendiente, cuya función era ser un antagonista para Pedemonti, como Pelé para Maradona. Con ambos personajes hizo publicidades para cerveza Schneider (Bosé para una cerveza negra). Damián Szifron lo convocó para “Relatos salvajes”.