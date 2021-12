https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 20.12.2021 - Última actualización - 16:53

16:49

La actriz compartió un descargo respecto las especulaciones sobre un posible noviazgo con el ex cantante de “Tan Biónica”

En redes sociales Natalie Pérez rompió el silencio y desmintió los rumores de romance con Chano Charpentier La actriz compartió un descargo respecto las especulaciones sobre un posible noviazgo con el ex cantante de “Tan Biónica”

En las últimas semanas, surgió un fuerte rumor de que Natalie Pérez y Santiago Moreno Charpentier, más conocido como Chano, estaban en pareja. El periodista Ángel de Brito había confirmado en su programa “Los Ángeles de la Mañana” (ElTrece) que los cantantes estaban “viviendo un fogoso romance”.

En las últimas horas, Pérez público un descargo en sus historias de Instagram, donde desmintió los rumores. “¡Hola! No puedo creer cómo, de repente, el nombre de una persona de la que no sé nada de su vida está relacionado conmigo, que estoy trabajando todos los días para ser mejor persona y mejor artista”, comenzó la intérprete en sus historias de Instagram.

Foto: Captura de Instagram

Después se refirió a una remera que ella misma había usado y decía “No soy segunda opción”, algo que muchos relacionaron al vocalista: “¡Pura casualidad mi remera! No puedo entender la coincidencia, de verdad. No tenía ninguna razón de ser. Estaba acostada ahí, en mi sillón. Y leí lo que decía la remera, y jodí”.

“Y la canción que canté en el piano, para vos periodista, te cuento que hay un chico que me encanta y que me rompió el corazón este año, y que de alguna forma quería que supiera que todavía me acuerdo de él, y por eso en la canción decía ‘¿por qué te olvidaste de mí?’”, disparó hacia de Brito, sin nombrarlo.

Por último, aseguró: “Todo lo que dicen los periodistas es mentira”.