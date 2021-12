https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 20.12.2021 - Última actualización - 20:09

20:03

Los dirigentes de Colón no saben nada

En medio de los rumores, Domínguez se fue de Santa Fe

A la tarde, el entrenador retiró sus pertenencias de su domicilio y a algunos conocidos les dijo "Me voy del todo, felices fiestas y fue un gusto conocerlos". La prensa nacional afirma que no es más el DT de Colón. "Veremos que hacemos" le dijo su representante Berros al colega Ricardo Porta.

Crédito: Manuel Fabatía



Crédito: Manuel Fabatía

Por Dario Pignata SEGUIR En medio de una verdadera maratón de medios nacionales (La Red, TyC Sports, FOX Sports), donde los principales colegas afirman que Eduardo Rodrigo Domínguez dejó de ser el técnico de Colón, el propio entrenador retiró sus pertenencias y les dijo a sus conocidos del lugar donde vive la frase: "Me voy del todo, felices fiestas y fue un gusto conocerlos". Marcelo Palacios, Gustavo López, el "Pollo" Vignolo...los principales periodistas deportivos de la Argentina afirmaron que "Eduardo Domínguez dejó de ser el técnico de Colón". Desde el momento que renovó como campeón, el contrato de Eduardo Domínguez tenía ventanas de salida. La de este mercado de verano, antes del 2022, es una de ellas y juega a favor del entrenador. Los dirigentes de Colón consultados por El Litoral desconocen, por el momento, cualquier decisión de salida del entrenador campeón el 4 de junio en San Juan. El representante de Eduardo Domínguez, que es el mismo de Gallardo, Juan Luis Berros, le dijo al colega Ricardo Porta: "Mañana veremos este tema". Es decir, sin desmentir la chance de salida. "Si los medios nacionales lo afirman es porque lo deslizó su entorno de mesa chica", reflexiona un dirigente muy allegado al presidente José Néstor Vignatti. La chance de Independiente y un equipo grande de Brasil parecen competir mano a mano. Por lo pronto, la noticia es "social" en Santa Fe; mientras los dirigentes de Colón no saben nada de boca del "Barba" ni de Berros (su agente), Eduardo Domínguez retiró todas sus pertenencias, se despidió de conocidos y dejó la frase: "Me voy del todo, felices fiestas".

