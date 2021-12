Padres Organizados Entre Ríos encendió sus alarmas por el pase sanitario

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A raíz de las declaraciones del gobernador Gustavo Bordet sobre la implementación del pase sanitario, desde la ONG Padres Organizados Entre Ríos enviaron una carta dirigida al presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller, para expresar su preocupación.

Para conocer la postura de Padres Organizados con respecto al pase sanitario, El Litoral dialogó con Paula Insani, licenciada en Ciencia Política y miembro de la ONG.



Alertados por las declaraciones del gobernador Gustavo Bordet en el marco de la entrega de dos nuevas ambulancias para el centro de Salud de Valle María, donde informó que la provincia adherirá al pase sanitario que implementará la Nación, la ONG Padres Organizados Entre Ríos decidió enviar una carta al presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller, para expresar la profunda preocupación que les generó la medida.



En el pase sanitario que se propone desde Nación se excluye a la escuela primaria, sólo obligatoria para mayores de 13 años, es decir, para alumnos del nivel secundario. Además, la medida está pensada sólo para ciertos lugares, eventos o actividades masivas. Sin embargo, algunas provincias como Tucumán están evaluando la posibilidad de implementar el pase sanitario para las escuelas primarias.



“Creemos que es muy importante garantizar mucha claridad en la información que sale desde el Gobierno provincial, para aclarar que no va a haber una nueva restricción a la presencialidad de las escuelas”, aseguró Paula Insani.



La integrante de Padres Organizados recordó que “las vacunas no son obligatorias y no deberían ser una condición para el calendario de vacunación, porque es potestad de cada familia decidir qué hacer”, y aclaró que “desde Padres Organizados E.R. no tenemos ningún tipo de comentario o juicio valor, pero sí creemos que en una provincia en la que tenemos un nivel de deserción escolar altísimo y poca claridad en los números (porque no se han difundido), no podemos permitir que se vuelva a poner una nueva restricción a la presencialidad en las escuelas, priorizando la cuestión sanitaria por sobre el bienestar superior de nuestros gurises”.



“La gestión de la pandemia ha dejado a su suerte a miles de NNyA (niños, niñas y adolescentes) entrerrianos, con un costo presente y futuro difícil de dimensionar en medio de ausencia de datos de calidad que nos permitan conocer el real alcance de esta tragedia. Aun así, sin aprender de los errores, vemos que existe real intención de seguir repitiendo estrategias fallidas, sin resultados sanitarios, pero con un alto costo para el efectivo ejercicio de derechos, en deterioro de nuestro sistema democrático”, alerta la carta enviada al presidente del CGE.



La vocera de Padres Organizados argumentó que “durante todo 2020 y gran parte de 2021 se priorizó la cuestión sanitaria por sobre la educativa, las escuelas estuvieron cerradas, vimos cómo la virtualidad fracasó y dejó en el camino a muchísimos chicos. Según las palabras del exministro Trotta, a nivel nacional hay un millón y medio de chicos que quedaron librados a su suerte. No podemos repetir los errores: la información que tenemos hoy es otra, las condiciones de la gestión de la pandemia y las herramientas que tenemos para gestionarlas, son otras”, evaluó.

Bienestar superior del niño



Desde P.O. entienden que Argentina debería haber priorizado el bienestar superior de los niños, niñas y adolescentes en la provincia. Y alertó sobre el nivel de desborde que tienen actualmente todas las áreas de desarrollo social de cualquier ciudad de la provincia de Entre Ríos.



“No podemos seguir abandonando a nuestras infancias. Nosotros somos los adultos, nosotros tenemos que cuidarlos a ellos. Si tenemos temores, debemos resolverlos de una manera racional, pero no sacrificando una generación entera. No les podemos cargar la mochila de la gestión de la pandemia a los gurises”, completó.



“La gestión de la pandemia sacrificó a una generación que aún no cuenta con medidas específicas y contundentes para mitigar la deserción escolar y la pobreza infantil. En cada ocasión que el supremo interés de NNyA sea tomado como prioridad, encontrará en Padres Organizados Entre Ríos, un aliado. Cada vez que se vulneren sus derechos esenciales, con especial énfasis en su derecho a estudiar y construir futuro, nos encontrarán alzando la voz, con la potencia de quien asume el compromiso del cuidado intergeneracional que los adultos les debemos a nuestros NNyA y que la gestión de la pandemia olvidó, con resultados nefastos para miles”, reza la carta.



Y finaliza: “Quedamos a la espera de una respuesta a esta inquietud, renovamos nuestro pedido permanente de brindar información pública de calidad para conocer el real diagnóstico de situación de la educación entrerriana y el plan del gobierno provincial para reinsertar a los miles de NNyA expulsados de la escuela durante la pandemia, recuperar contenidos y dar apoyo a quienes más lo necesitan”.