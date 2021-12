https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 22.12.2021 - Última actualización - 13:04

13:00

Los colegas del Diario El Día tomaron contacto con la representación de Luis Miguel Rodríguez. "Existió un llamado hace unos días desde Colón para consultarnos...Pulga tiene una cláusula de rescisión en su contrato", informaron.

Mucho nerviosismo en el Mundo Gimnasia En La Plata ya reconocen que Colón llamó al "Pulga": ¡hay cláusula de salida! Los colegas del Diario El Día tomaron contacto con la representación de Luis Miguel Rodríguez. "Existió un llamado hace unos días desde Colón para consultarnos...Pulga tiene una cláusula de rescisión en su contrato", informaron. Los colegas del Diario El Día tomaron contacto con la representación de Luis Miguel Rodríguez. "Existió un llamado hace unos días desde Colón para consultarnos...Pulga tiene una cláusula de rescisión en su contrato", informaron.

En la previa en vivo de Colón-River, desde Santiago del Estero y por todas las plataformas de El Litoral, se informó textualmente que "los dirigentes, con Vignatti a la cabeza, resumiendo el pensamiento de todo el plantel y del cuerpo técnico, lo invitaron al Pulga Rodríguez al Palco Oficial para estar con su familia en la Final". El capitán, goleador e ídolo de Colón Campeón agradeció pero lo siguió por tele desde Simoca el sábado pasado. Al mismo tiempo el diario de Santa Fe informó que, luego de varios rumores en el semestre, la semana pasada se preguntó por primera vez y formalmente si hay cláusula de salida por "PR10" (acá), además del costo de la misma.

Ahora, los colegas del diario "El Día" reconocen la info: ellos dialogaron con Roberto San Juan, agente histórico y amigo personal de Luis Miguel Rodríguez. El rumor, que ya había circulado el mes pasado, se convirtió en realidad, ya que desde la representación del futbolista le confirmaron a este medio (N. de R: diario El Día de La Plata) que "existió un llamado hace unos días para consultarnos", y además se recordó que "tiene una cláusula de rescisión en su contrato".

"Luis Miguel Rodríguez fue una pieza clave del campeonato que obtuvo Colón y por lo tanto, siempre estará en la órbita para regresar al club santafesino. A los pocos días de haber perdido a su DT, Eduardo Domínguez, la dirigencia sabalera busca dar un golpe de efecto en el mercado y volvió a preguntar condiciones por el delantero del Lobo.

"Justamente y según se instaló en Santa Fe, uno de los motivos del alejamiento de Domínguez fue que nunca terminó de digerir la partida del goleador de su ciclo. El técnico había pedido por la continuidad del Pulga y cada vez que pudo remarcó en conferencias de prensa todo lo que el equipo sintió su ausencia.

"Ya con el entrenador afuera y en la búsqueda de su reemplazo, se aproxima la participación del rojinegro en la Copa Libertadores y por lo tanto, la intención es reforzar el equipo con una delantera que esté a la altura para disputar el torneo internacional. Preguntaron por Wanchope Ábila, que también le fue ofrecido al Lobo, y además está el deseo latente de repatriar a Rodríguez.

"Estoy en Gimnasia, tengo contrato vigente, todo dependerá del presidente de Colón, uno está al ciento por ciento, sabe que tiene que seguir haciendo goles, sabe que tiene que seguir trabajando, porque uno es feliz compitiendo de igual a igual con cualquiera y ayudando al equipo donde uno está", declaró casi de manera ambigua el propio jugador en noviembre, cuando había sido consultado por una radio de Santa Fe.

"Consultado también en su momento el propio presidente Colón, José Vignatti, expresó su deseo de volver a contar con el ídolo: "Las puertas para los buenos jugadores y buenas personas están siempre abiertas. En definitiva, el que toma la última decisión es el jugador. Nosotros desde nuestra parte hicimos lo que debíamos. La última palabra la tienen los jugadores".

"De momento y con un rendimiento ascendente en el Lobo, parece poco factible que el jugador pueda emigrar para retornar a Colón. Sin embargo, como dijo el protagonista, si el club santafesino pone dinero sobre la mesa las conversaciones podrían ser viables y posiblemente entre en juego esa cláusula, cuyo monto no trascendió. Si bien el Pulga tuvo algunos vaivenes en cuanto a su rendimiento e incluso se lo vio fastidioso cuando le tocó dejar el campo en algunos juegos, el gran rendimiento que mostró en el clásico fue una especie reivindicación importante y un espaldarazo para un futbolista que se rige por momentos.

"En el mundo Sabalero lógicamente hay cierta expectativa e ilusión porque el tucumano fue el mejor jugador del equipo campeón conducido por el saliente Domínguez. Cabe señalar que el elenco que fue goleado por River en la última final del Trofeo de Campeones también sufrió algunas bajas en la ofensiva e indefectiblemente necesita reforzar ese sector del campo.

"Obviamente con un rendimiento en alza, se estima que Gimnasia no le pondrá las cosas sencillas a Colón, sobre todo, teniendo en cuenta la cantidad de dinero que puso sobre la mesa para contratar a la estrella del momento", finaliza la crónica de los colegas del diario "El Día" de La Plata.

Todo igual y "muy raro" con el tema Domínguez

Los dirigentes de Colón sostienen que no recibieron ningún llamado del entrenador Eduardo Rodrigo Domínguez y que siguen con la postura de "no hablar con nadie, no nos corresponde; nosotros cumplimos en todo e hicimos las cosas como corresponde". Del mismo modo tampoco lo van a llamar a Juan Luis Berros, el agente FIFA del "Barba" y de Marcelo Gallardo al mismo tiempo.

Los medios de Porto Alegre afirman que es "inminente" la definición del tema entrenador y que "Eduardo Domínguez está un escalón por encima de Alexander Medina". ¿El motivo?: "Domínguez ya usó la cláusula y renunció en Colón, está libre. Del lado de Medina, sigue negociando con Talleres de Córdoba que le acaba de aumentar el salario de manera contundente".

En principio, según se desprende de la última charla del cuerpo técnico luego del 0-4 en Santiago del Estero ante River, los jugadores quedaron citados para volver el 5 de enero a la pretemporada en el predio sabalero. "Nosotros no sabemos nada; nadie nos dijo nada en sentido contrario", admiten los players.

"Se viene Nochebuena, Navidad, el fin de semana... se pasan los días. Entendemos que si pasa algo, nos deberán decir por estas horas. Hay silencio de los dos: nadie nos llama y nosotros tampoco lo hacemos; no nos corresponde. No nos podemos manejar por trascendidos, por más que todos los medios de Argentina informaron que Domínguez renunció a Colón", admiten los dirigentes.