Comenzó a exigirse en Santa Fe

"El pase sanitario nos parece coherente, si es garantía de que no volveremos a cerrar"

Shoppings, casinos, teatros y otros rubros comenzaron a pedir el esquema de vacunación completa a los asistentes. Desde la Cámara de Gimnasios aceptan la medida, siempre y cuando en el futuro no se restringa nuevamente la apertura de estos establecimientos.

El certificado de vacunación completa se le exige a las personas mayores de 13 años. El pase puede presentarse en formato digital o papel. Crédito: Flavio Raina.



Por Redacción EL SEGUIR Desde este martes entró en vigencia el pase sanitario en todo el territorio provincial. En este sentido, todas las personas mayores de 13 años para realizar determinadas actividades deberán presentar su certificado de vacunación completa contra el Covid-19.

Entre las actividades que deben solicitar el pase se incluyen los boliches, salones de fiestas, eventos masivos, viajes grupales, cines, teatros, gimnasios, casinos, bingos y shoppings. Como establecimiento público, la Empresa Provincial de Energía (EPE) también lo puso en práctica y Aguas Santafesinas (Assa) lo hará desde este miércoles.

El Litoral registró que en la ciudad de Santa Fe en los shoppings y el casino ya empezó a solicitarse en las puertas de ingreso, donde personal del establecimiento ayuda a los clientes a generar el certificado a través de la app Cuidar, y también Mi Argentina. Tenés que leer Pase sanitario en Santa Fe: 5 preguntas clave

Otro de los rubros que está contemplado en el Decreto Provincial Nº 2915 del gobierno provincial es el de los gimnasios. Este medio entrevistó a Ernesto Capozzolo, presidente de la Cámara de Gimnasio de Santa Fe, quien se refirió a esta exigencia del gobierno santafesino.

"Desde la Cámara entendemos que es una medida coherente. Si esto nos va a permitir a nosotros una garantía de continuidad en el trabajo para lo que queda de este año y el año que viene, y no volver a sufrir los cierres, es aceptada", resaltó Capozzolo y agregó que sobre esta medida "hay gente que está de acuerdo y otros en desacuerdo, pero creemos que es una medida que nos permite seguir abriendo las puertas, y a la vez hace sentir más segura a la gente que está vacunada y va a los gimnasios".

Control e implementación

Según indicó Juan Manuel Pusineri, Ministro de Trabajo de la provincia, "la instancia de control está combinada siempre con los municipios que controlan por si o en combinación con la provincia. Lo que se va a controlar es la actividad; después, el pedido de pasaporte sanitario en cada uno de esos lugares está a cargo del titular del establecimiento".

Al respecto, el referente de los gimnasios de la capital provincial mencionó que "nosotros lo que hacemos es sugerir a cada gimnasio, pero no somos quienes para controlar. "Simplemente hacemos la sugerencia y tratar de generar concientización, haciendo mención que es un bien para todo el sector y así evitar restricciones mayores. Apelamos al buen criterio de los afiliados", añadió.

La implementación del pase sanitario en este rubro se simplifica al ser un espacio al que acuden siempre las mismas personas o deben registrarse para hacerlo, Capozzolo comentó "no hay una rotación de gente tan grande, es decir que conocemos a nuestros clientes. Por eso es pedir el certificado una vez y hacer una planilla, como nos indicaron desde el Ministerio de Trabajo, no es que cada vez que vaya tiene que llevar su certificado".

Por otra parte, el presidente de la Cámara sostuvo que en el mensaje de sugerencia a cada gimnasio afiliado fue que si se detectan incumplimientos puede el municipio efectuar sanciones, como multas o clausuras de los locales.

Uno de los reclamos que se hizo desde el organismo que nuclea a los gimnasios fue que la puesta en vigencia del pase fue sin mucho tiempo de anticipación. "Se comunicaron el jueves pasado con la confirmación de que hoy martes se iba a implementar", concluyó Capozzolo. Assa también lo pedirá

​Desde Aguas Santafesinas (Assa) informaron que a partir de este miércoles se deberá presentar el esquema de vacunación completo para ingresar a las oficinas de atención personalizada.

En el comunicado, la empresa resaltó que "conforme a lo dispuesto por el gobierno de Santa Fe, a través del Decreto Provincial Nº 2915, adhiere a la disposición que establece la necesidad de que toda persona que haya cumplido los 13 años de edad, y que asista a las actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario deberá acreditar que posee un esquema de vacunación completo contra la Covid-19, aplicado al menos 14 días corridos antes de la asistencia a la actividad o evento, exhibiéndolo ante el requerimiento de personal público o privado designado para su constatación, y al momento previo de acceder a la entrada del evento o actividad".

Temas: