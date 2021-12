Trabajadores del Registro Civil y Registro General llevan a cabo medidas de fuerza por mejoras laborales

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La decisión corresponde a “las dilaciones permanentes en cuánto a los trámites que refieren a la carrera administrativa de los agentes en el Registro Civil”, explicaron desde UPCN.

La UPCN ha dispuesto para este jueves y lunes próximo un estado de asamblea de dos horas desde las 10.30 hasta las 12.30 en el Registro Civil de toda la provincia y el Registro General de Rosario ante la falta de respuestas por parte del Poder Ejecutivo.

Al respecto, Héctor Roa, delegado gremial de UPCN, en dialogo con El Litoral explicó que la medida corresponde a “las dilaciones permanentes en cuánto a los trámites que refieren a la carrera administrativa de los agentes en el Registro Civil”.

Roa, recordó que hace un tiempo desde el gremio vienen tratando de consensuar sobre las subrogancias, y afirmó que no se ha llegado a ningún acuerdo, en cuánto a la cantidad ofrecida y la demanda que presenta el organismo.

No obstante, se conoció el dictado del Decreto N° 2960/21 por parte del Poder Ejecutivo que no esta consensuado con la actividad gremial, señaló el delegado gremial. "Si bien, no vemos esto con desagrado, si notamos en algunos aspectos que hay algunos compañeros que no deberian estar en esa etapa porque seccionan la carrera administrativa de otros compañeros".

Por esta razón, los trabajadores están solicitando “un mínimo de 51 subrogancias para cada Organismo en esta etapa, cuyo listado se someterá a la Asamblea para un consenso definitivo con nuestra entidad”.

En función de eso, también solicitan al Poder Ejecutivo, que en “el termino de 24 horas se haga entrega oficialmente del listado de la cantidad y nombres de subrogancias propuesto por el mismo”

Cabe señalar, que dicho pedido fue presentado este miércoles mediante una nota al Ministerio de Justicia.

De no obtener respuestas en el plazo mencionado, el día lunes 27 se volverán a reunir las asambleas para determinar las medidas a seguir.