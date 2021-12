Bill Gates puso fecha al fin de la pandemia del coronavirus

El millonario y filántropo Bill Gates, el cofundador de la compañía Microsoft, ha compartido sus últimas teorías sobre la pandemia del coronavirus en un hilo de Twitter que se ha hecho viral: "Justo cuando parecía que la vida volvería a la normalidad, podríamos estar entrando en la peor parte de la pandemia. Omicron llegará a casa para todos nosotros. Mis amigos cercanos ya lo tienen y he cancelado la mayoría de mis planes de vacaciones".

Just when it seemed like life would return to normal, we could be entering the worst part of the pandemic. Omicron will hit home for all of us. Close friends of mine now have it, and I’ve canceled most of my holiday plans.