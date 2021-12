El 40.2% de parajes rurales en el país no tiene acceso a internet

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El dato surge de un informe del INTA y del Enacom, en el que se relevó un total de 311 parajes rurales y periurbanos de 21 de las 24 provincias, de 200 a 2000 habitantes.

En base a un informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), el 40,2% de los parajes rurales de la Argentina no tiene conectividad a internet y el sector más afectado por esta problemática es la agricultura familiar, campesina e indígena.

Martín Segura, integrante del equipo que coordinó el relevamiento, se refirió en un medio nacional sobre los resultados del informe Conectividad y Comunicación en Zonas Rurales de Argentina realizado por el Inta y el Enacom en 2021.

“La problemática de la conectividad no llegó a la ruralidad con la pandemia sino que se encendieron los focos de esta problemática con la pandemia, es una problemática que incide en la cuestión del empleo, en la cuestión de los procesos de desarrollo de ciertos sectores de la ruralidad y en el arraigo de los jóvenes de esos pueblos rurales”, explicó Segura.

En una muestra parcial que incluyó un total de 311 parajes rurales y periurbanos de 21 de las 24 provincias (200 a 2000 habitantes), el 40,2 % no tiene conectividad. Esto supone que no hay ningún tipo de acceso a internet, o a un tipo de acceso restringido a un punto, como una escuela u otra institución, pero no de modo abierto a la población.

De ellos, el 72% corresponde hasta 1.000 habitantes y se caracterizan por la presencia casi excluyente de los diferentes tipos de agricultores familiares, campesinos e indígenas. Además, en aquellos parajes en los que hay población indígena, la falta de conectividad es mayor: alcanza el 60%.

En este marco, Segura señaló que “la primera hipótesis que teníamos es que el sector más afectado, que es el sector protagonista en lo productivo y en quienes eran los habitantes de esos parajes, eran las familias campesinas indígenas”.

Efectivamente, los resultados del relevamiento arrojaron que en el 77,6% de los parajes, cuyo tipo productivo es exclusivo de la agricultura familiar, no tienen acceso a conectividad, mientras que, a medida que se van incorporando tipos productivos capitalizados, el acceso crece.

“El 40,2% de los parajes relevados no tiene conectividad y esa cifra se eleva a más del 80% cuando se mide los que no tienen conectividad, los que tienen mala conectividad o los que tienen regular conectividad; es el número más impactante y me parece que es el número que también marca el por qué de las dificultades, más allá del acompañamiento de las políticas públicas, de proyectos de desarrollo y de formación en esos parajes”, planteó el comunicador.

El informe relevó además de la situación de conectividad, el estado de infraestructura disponible en esos parajes para el desarrollo de proyectos que habiliten la conectividad.

En este sentido, Segura sostuvo que “en esos territorios si bien no hay conectividad, en muchos de esos territorios hay torres, hay lugares de altura donde se podrían montar torres para obras de conectividad, hay instituciones públicas con internet donde se podrían pensar algunas estrategias que usen la internet ociosa de muchas de esas organizaciones públicas”.

Datos relevantes arrojados por el estudio:

En un 77% hay electricidad

En un 28,8% hay mástiles

En un 9,6% hay antenas.

En el 52,7% hay televisión satelital

En el 50,9% el paraje se encuentra a menos de 10 kilómetros de rutas nacionales

En el 7,3% hay servicio de VHF.

Por otra parte, el estudio permitió mapear la situación de conectividad de los parajes por provincias: en La Pampa, Chubut, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Río Negro, tienen, en todos los casos, acceso a internet, mientras que los que están en San Luis tienen acceso en el 94,3% y en Entre Ríos en el 93,3%, en Catamarca en el 86%, en Córdoba en el 83,3% y en Corrientes en el 79%.

Mientras que, en ninguno de los parajes relevados en Chaco cuenta con acceso a internet, tampoco tienen acceso el 77,8% de los parajes en Jujuy, el 75,8% de los relevados en Formosa, el 72,2% de los relevados en Tucumán, el 58,8% de los salteños, el 50% en Santiago del Estero y Misiones.

Los motivos por los cuales los parajes no tienen conectividad están vinculados, sobre todo, a cuestiones económicas.

El diseño del instrumento de relevamiento estuvo a cargo de la Dirección General de Sistemas de Información, Comunicación y Procesos (DGSICyP) del INTA; el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (Cipaf) y la Red de Comunicación y Educación para la innovación tecnológica y organizacional del INTA, en diálogo con el Enacom y la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (Diprose) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP).

Con información de Télam.