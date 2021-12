Diputada Silvia Ciancio, una de las más activas de la Cámara baja

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Comisión de Salud que preside en la Cámara de Diputados, fue la que más asuntos trató en el año en curso. Ingresaron 765 proyectos (112 de Ley, 513 de Comunicación, 35 de Resolución y 76 de Declaración).

Con el territorio como anclaje, convencida que el trabajo es estando cerca de cada gobierno local, las instituciones y su gente, recorrió y acompañó gestiones que surgieron en cada lugar.

Asimismo, desde el territorio y teniendo en cuenta las demandas recibidas, con su equipo de trabajo organizó y desarrolló encuentros de formación (virtuales y cuando se pudo también presenciales), relacionados a discapacidad, niñez, género, estándares de calidad en alojamientos, Ley Micaela, herramientas digitales para emprendedores, entre otros.

Colaboró activamente con la puesta en marcha del único espacio de alojamiento para mujeres de todo el sur de la provincia: Hogar de Acogida “San Jose´”, que es un espacio de cogestión entre CÁRITAS y el Gobierno de Venado Tuerto. Desde su equipo, fue parte para la puesta en marcha. Además, impulsó junto a la comuna de Elortondo talleres lúdico pedagógicos para niños y niñas y talleres de recreación para adultos y adultas.

Comisión de Salud

En relación a lo legislativo propiamente dicho, la Comisión de Salud que preside en la Cámara de Diputadas y Diputados, fue la que más asuntos trató en el año en curso. Ingresaron 765 proyectos (112 de Ley, 513 de Comunicación, 35 de Resolución y 76 de Declaración). Fue la Comisión que más reuniones de trabajo desarrolló durante el año y se dictaminaron 392 proyectos.

Proyectos propios

Dos de los proyectos de ley que presentó durante el año, obtuvieron media sanción. 1- Reconocimiento a microbiólogos y microbiólogas como categoría profesional; 2- Cómputo diferencial para que el personal de salud que trabajó durante la pandemia pueda optar por jubilarse antes.

Entre otras iniciativas legislativas, se puede mencionar la que pretende implementar la promoción y el fomento de la actividad de estimulación temprana, para garantizar a niños y niñas los tratamientos adecuados según su singularidad y potenciar su desarrollo físico, mental, sensorial y social; la que propone la creación de dispositivos interdisciplinarios de asistencia y acompañamiento a los equipos de salud de los efectores públicos provinciales abocados a la atención de la pandemia COVID -19, constituidos por profesionales del derecho, de la salud y otras disciplinas; el cambio de nombre de las escuelas especiales y la capacitación obligatoria en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles.

Alzó la voz en defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de salud, no solo proponiendo leyes como las mencionadas, sino peticionando informe sobre los descuentos realizados durante días de paro, sobre pases a plantas, sobre distribución de vacunas.

Recientemente y en relación al pase sanitario, solicitó que se habilite la vacunación libre a personas mayores de 60 años, personas con factores de riesgo y se garantice el cumplimiento del esquema de vacunación a jóvenes entre 12 y 18 años. En relación a este último punto es importante resaltar que no se puede exigir un pase sanitario a las personas que no tuvieron accesos a las vacunas: y en muchos pueblos los jóvenes entre 12 y 18 años aún no recibieron las segundas dosis, es decir que desde el Estado no se posibilitó el cumplimento del esquema vacunatorio que luego le exige para concurrir a determinadas actividades.